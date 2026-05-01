新北攜手農會推農藥瓶回收　兌換好禮學分類守護環境

▲新北攜手農會推廣農藥瓶回收，兌換好禮守護環境。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升民眾資源回收意識與分類正確性，新北市環保局5月推出「回收有禮 循環有你」活動，攜手農會於鶯歌、三峽、平溪及深坑辦理4場資源回收兌換，民眾持廢農藥容器或指定回收物即可換取生活用品與好禮，並透過互動遊戲深化分類觀念，同時宣導正確清洗與回收流程，降低環境與健康風險。

環保局表示，活動將分別於5月5日在鶯歌區農會、5月12日在三峽區農會、5月21日在平溪區農會，以及5月26日在深坑區農會登場，時間皆為上午10時至下午2時。民眾只要攜帶10個廢農藥容器或指定資源回收物至現場，即可兌換水晶肥皂、洗手乳、洗碗精等限量生活用品，每人每種品項最多可兌換5份。此外，現場還設有互動遊戲，完成挑戰即可獲得環保衛生紙1包，數量有限、送完為止。

環保局指出，農藥含有毒性成分，若空瓶未妥善處理，隨意丟棄或混入一般塑膠回收，恐對環境與人體健康造成危害。因此呼籲民眾，使用後的農藥容器應先以清水反覆沖洗3次，並將稀釋液回收再利用於農作物噴灑，清洗後再將容器晾乾、鎖緊瓶蓋，送至指定地點回收，確保安全無虞。

為持續推廣資源回收觀念，環保局也長期辦理「環保愛地球 回收送好禮」活動，鼓勵民眾將可回收物品帶至活動地點兌換實用禮品，並透過結合益智問答的互動遊戲，讓民眾在輕鬆氛圍中學習正確分類知識。

環保局補充，若民眾對物品分類方式有疑問，可使用「回收物品易查通」服務，透過網頁或LINE機器人輸入物品名稱，即可快速查詢正確回收方式。更多活動詳情，可至「新北i環保」臉書粉專或新北市環保局資源回收資訊網查詢。