高嘉瑜讚沈伯洋「懂初音、平民出身」！他揭背後深意：簡直高級酸

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋同台高嘉瑜！被讚「懂初音、平民出身」　陳冠安：簡直高級酸

▲民進黨立委沈伯洋與高嘉瑜合體直播。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲民進黨立委沈伯洋與高嘉瑜合體直播。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委沈伯洋近日與綠營北市參選「小雞」合體直播，曾任立委、現為「新人」身分的高嘉瑜也受邀同台。然而，國民黨北市南港內湖議員參選人陳冠安在臉書發文直指，這場直播讓他感受到「熟悉的高嘉瑜又回來了」，認為高嘉瑜表面上是在力挺沈伯洋，實則發言內容充滿「陰陽怪氣」的深意，令人嘆為觀止。

誇讚藝術還是高級酸？陳冠安：話中有話令人嘆為觀止

陳冠安分析，高嘉瑜在總計10分鐘的發言裡，火力全開向大家「推薦」沈伯洋。她列出的優點包括沈是「全才市長候選人」、懂初音、鬼滅之刃、葬送的芙莉蓮等動漫，還稱讚他體育好、音樂造詣高。陳冠安諷刺表示，這簡直是想不到優點後，把別人的「幹話」再講一次，質疑這到底是在誇獎還是諷刺。

更具爭議的是，高嘉瑜在直播中稱讚沈伯洋「大勝蔣萬安」的原因，竟是因為沈「有血有肉，大家可以看到他」。陳冠安驚呼，這到底是罵蔣萬安還是暗酸沈伯洋？「一個活人到底是哪門子優點？」此外，高嘉瑜加碼讚沈是「平民出身」，並未一出生就當官。陳冠安直言這更是「高級酸」，因為沈伯洋其實是五分埔大地主的後代，且第一次擔任公職就是不分區第一名，酸味十足。

68秒影片藏玄機！力挺言論「全剪光」　沈伯洋表情超僵

此外，高嘉瑜還在直播中提到沈伯洋在美國得到許多政府機關的支持，陳冠安認為這簡直是哪壺不開提哪壺，質疑高嘉瑜是在幫沈伯洋背書，還是故意掀開「黑熊學院」被公眾質疑的傷疤？這種「明捧暗貶」的手法，讓直播現場的氣氛顯得相當詭異。

有趣的是，陳冠安發現高嘉瑜雖然在直播時講了長達10分鐘的好話，但隨後在她自己發布的68秒精華影片中，上述提到的具體讚美「一句都沒剪進去」，僅用了7秒鐘簡單帶過。陳冠安形容沈伯洋當時的臉色「要尷尬有多尷尬」，並語帶酸意表示，非常期待高嘉瑜未來繼續以這種方式「力挺」自家人。

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