鄭麗文訪美盼「能拜會最高層」：可能的話希望是川普總統

▲鄭麗文表示，訪美時希望能見到最高層級，也就是美國總統川普。（資料照／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨主席鄭麗文30日接受《彭博》專訪表示，預計6月訪美並盼與美國總統川普會面，以傳達兩岸和平訊息。鄭麗文指出，兩岸應建立制度化的永續和平，台灣在區域情勢中應具備主動權，而非成為談判籌碼。針對對美軍購，鄭強調支持提升自我防衛武力，並承諾國會將在收到發價書後審查，確保國防透明並防範弊端。

爭取與川普會面 鄭麗文盼建立兩岸永續和平

國民黨主席鄭麗文30日接受《彭博》專訪。鄭麗文表示，訪美期間希望拜會美國總統川普，目標是傳達兩岸和平穩定的訊息。

針對川普曾稱任內不會發生兩岸戰爭，鄭麗文指出，「但我希望不要只是在他任內而已」，希望兩岸能建立永續且制度化的和平關係。鄭說明，此行訪美前先前往中國大陸，是為確認習近平展現和平善意，並將此訊息帶往美國爭取理解與支持。

關注五月川習會 強調台灣不應成為談判籌碼

針對預定於五月舉行的「川習會」，鄭麗文樂觀其成，認為領導人建立互信對世界局勢具重要性。對於傳出中方希望美方立場轉為「反對台獨」，鄭麗文表示，台灣應在兩岸關係中保有話語權與主動權，不應成為談判桌上的交易標的。

鄭強調，兩岸與區域和平應由各方共同締造，台灣應主動參與並決定自身命運，而非被動接受安排。

支持對美軍購 承諾發價書抵台後立即送審

在國防議題上，鄭麗文指出國民黨支持對美軍購，核心在於台灣需具備自我防衛能力。鄭承諾，只要美方發價書抵達，國會將立即進入審查程序，不會有延宕行為，且反對缺乏內容的「空白授權」。

鄭麗文同時強調，應監督國防自主預算的執行，防範可能出現的貪瀆情事。鄭認為，國防資源應確實用於強化防衛武力，並在國會監督下確保預算透明。