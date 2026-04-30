川普聽取軍事行動簡報　伊朗放話：敢再來炸就用「痛苦」回敬

▲伊朗伊斯蘭革命衛隊。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普30日在白宮聽取美軍簡報，考慮是否恢復對伊朗軍事行動。與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊高層則放話稱，如果美國繼續空襲伊朗，伊朗軍方將會以「持久且痛苦」的打擊作為回應。

根據半國營的伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊斯蘭革命衛隊空天司令穆薩維（Majid Mousavi）表示，如果美國持續對伊朗轟炸，伊朗軍方不僅會針對美軍在中東的軍事基地回擊，也會對區域內的美軍軍艦進行打擊。穆薩維說，「我們將以持久且痛苦的打擊回應敵人的行動」。

由於美國與伊朗之間談判陷入僵局，美國始終在考慮採取各種方案，要迫使伊朗回到談判桌。稍早之前，美媒引述消息人士的說法稱，川普將聽取關於對伊朗採取軍事行動的最新計劃簡報，其中可能包括一波「短暫且強力」的軍事打擊行動。

另據CNN報導，川普近日已經向其幕僚表示，他希望美國繼續對伊朗港口實施封鎖，而他的團隊也已經開始準備，包括長期性封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

有消息人士表示，川普正在制定一項盡可能對伊朗造成經濟打擊的戰略，目的是希望可以藉此迫使德黑蘭當局回到談判桌上與華府談判，而不需要透過軍事打擊手段。