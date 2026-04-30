林逸欣名醫爸爸過世「精油膏會停賣？」小編給解答：把愛傳下去

▲薰衣草精油膏是否會停賣，林春銘醫師神經醫學網的小編給答案。（圖／翻攝臉書／「林春明醫師神經醫學網」）



記者柯振中／綜合報導

神經內科名醫林春銘罹癌過世，女兒林逸欣30日證實死訊，且父親的告別式已經落幕，消息除了讓患者們不捨以外，也有人擔憂獨家的「薰衣草精油膏」是否會停賣。對此，「林春銘醫師神經醫學網」的小編親自回應，承諾「會跟以前一樣繼續分享給大家」，將林醫師的這份愛與精神傳承下去。

精油膏成婚禮伴手禮爆紅 民眾憂是否停賣

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林春銘醫師40多年開立全台首間神經內科專科診所，並且研製了「薰衣草精油膏」。後來精油膏因被女兒林逸欣當成婚禮上的伴手禮，因而在網路上爆紅，開賣後時常被秒殺。

如今林春銘醫師過世，親友、患者難過不捨的同時，也好奇精油膏是否會因此停賣。不過，臉書粉專「林春銘醫師神經醫學網」的小編對此回應，由於實在太多人詢問，所以統一給出答案，「薰衣草精油膏會跟以前一樣繼續分享給大家唷」，希望大家不要擔心，若因此害大家失眠，會令人因此過意不去，「林醫師的這份愛與精神我們會努力傳承下去。」

精油膏確定不停賣！ 網友淚謝：將林醫師大愛傳下去

貼文曝光以後，不少患者終於放心，在臉書上留言直呼，「謝謝林醫生的大愛！拜託讓我買到」、「謝謝醫生的愛，用過後真的喜歡」、「感謝林醫師的大愛」、「林醫師的大愛嘉惠很多人，我會把這份愛延續下去，分享給更多的親朋好友們」、「我會持續支持訂購，精油分享給家人，大家都說很有效。」