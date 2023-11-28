安全帶救命！國1汐五高架2車追撞　小貨車側翻司機僅挫傷

▲小貨車被追撞翻覆，警方出動吊車將車翻正 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

國道1號汐五高架北向30.7公里處，一部小客車疑未注意車況，追撞前方一部小貨車，導致小貨車失控側翻，幸好司機有繫上安全帶，才沒被甩出車外，身體受到輕微擦挫傷，自行脫困後，由救護車載往醫院救治無大礙，由於事故佔用2個車道，經30分鐘後排除恢復交通，詳細原因待警方調查。

據悉，43歲的張姓男子駕駛小客車，行經國道1號汐五高架道北向30.7公里三重路段，疑似分心未注意車前動態，追撞前方66歲吳男駕駛的小貨車，車子瞬間失控側翻，所幸吳男有繫上安全帶，沒有被拋出車外，僅輕微擦挫傷，幸運保住性命。

吳男自行脫困後，由救護車送往新光醫院救治後無大礙，事故現場5車道，占用中線及外側輔助車道處理，11時45分現場排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛或是分心做其他事，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

▼肇事小客車車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）