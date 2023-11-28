陸公布新一代CPU「龍芯3A6000」 「全自主研發」對標Intel Core 10

▲大陸自主研發成功的最新一代國產CPU「龍芯3A6000」。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸新一代國產CPU「龍芯3A6000」今（28）日在北京發布。據悉，龍芯3A6000採用大陸自主設計的指令系統和架構，無需依賴任何國外授權技術，是由大陸自主研發、可控的新一代通用處理器，可運行多種類的跨平台應用，滿足各類大型複雜桌面應用場景。

▲「龍芯3A6000」為12nm製程。（圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，國產CPU「龍芯3A6000」推出後，標誌著我國自主研發的CPU在自主可控程度和產品性能方面達到新高度，性能達到國際主流產品水平。

龍芯曾公布數據顯示，3A6000的單線程性能相比3A5000提升了60%，整體性能與Intel2020年上市的第10代Core四核處理器或AMD Zen2相當。

據了解，龍芯3A6000處理器是基於12nm製程工藝製造，集成4個最新研發的高性能6發射64位LA664處理器核，核心頻率2.5GHz，支持128位向量處理擴展指令（LSX）和256位高級向量處理擴展指令（LASX）。

與龍芯3A6000處理器同時推出的還有影印機主控晶片「龍芯2P0500」，是大陸首款基於自主指令系統的打印機主控晶片，作為打印／掃描整機中的核心控制零件，龍芯2P0500的研發成功將助力推動更多國產影印機走入市場。

