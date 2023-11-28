滑雪運動員「GG凍傷」！零下15度痛到崩潰　躺10分鐘緊急回溫

▲2023年跳台滑雪世界盃（2023 Ruka Ski Jumping World Cup）在芬蘭盧卡舉行。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

2023年跳台滑雪世界盃（2023 Ruka Ski Jumping World Cup）11月24日至26日在芬蘭盧卡登場，然而當地冰天雪地的寒冷天氣卻也讓專業的滑雪運動員們難以負荷。一名來自瑞典的男性選手更在賽後直呼，「我的生殖器被凍住了！」並表示自己在有暖氣的休息室內躺了10分鐘後才漸漸「回溫」。

根據CNN報導，34歲的瑞典越野滑雪男子選手哈夫瓦爾松（Calle Halfvarsson）上周末參加盧卡跳台滑雪世界盃比賽，然而在完成20公里的比賽後，他卻出現痛苦「後遺症」。

哈夫瓦爾松賽後受訪時直呼，「我的生殖器都凍僵了！真的好痛！太可怕了！」根據《路透社》報導，比賽當時現場氣溫已經降至零下15度，而越野滑雪運動員在比賽時往往必須穿著緊身的機車服和輕薄的內搭衣物，因此特別容易受寒。

哈夫瓦爾松在比賽結束後，足足在休息室內休息15分鐘才稍微緩解疼痛。而這已不是他第一次遇到類似情況，他還開玩笑地說到，「我很幸運，因為我第二個孩子即將出生，如果以後再發生（生殖器被凍傷）這種事，我未來可能會很困難（生不出孩子）。」

哈夫瓦爾松在此次比賽中獲得第18名，同時也是成績最好的瑞典選手。芬蘭滑雪運動員萊茵霍爾姆（Remi Leindholm）在2022年北京冬季奧運會上也曾發生類似事件，當時他賽後生殖器凍傷，只能在下體敷上熱毛巾緩解。