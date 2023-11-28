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社會 社會焦點 保障人權

萬佛寺藏高人！南京大屠殺兇殘日本軍官轉世　潑猴呂捷能當一日和尚？　

 記者李芸樺／台北報導

《豈有此呂》主持人呂捷想再見流量王之一的法藏和尚，親自追到台南楠西萬佛寺，卻要先過其他高僧融廣師父和慧鑑師父的重重考驗，其中融廣師父的來歷驚人，他出家前是時常要陪同驗屍的軍官，見過不少尋短奇聞，他竟還是南京大屠殺兇殘日本軍官轉世，「ｘｘ像打高爾夫」，他認為這就是他曾生重病癱瘓的業因，當時被預言活不過29歲，但靠著修行而能重新走路和續命。

▲▼ 呂捷到萬佛寺出外景。（圖／豈有此呂）

而潑猴呂捷「遁入」佛門，能當一日和尚嗎？他開箱介紹萬佛寺內最漂亮的小普陀禪修公園，內有打卡熱點人生八苦樹抱石、聚集蝙蝠的無價鐘乳石洞，和眾神尊所在的「台版吳哥窟」觀音古城，可能還是最輕鬆的工作。

法藏和尚一一教他每天要做的投地禮佛、誦法華經、誦梁皇寶懺、過堂、講經、開堆土機灑掃等等，就連吃飯威儀都比當兵嚴格，讓過動兒呂捷直喊:「我還是好好當主持人就好」

▲▼ 呂捷到萬佛寺出外景。（圖／豈有此呂）

▲萬佛寺眾僧在大殿進行梁皇寶懺法會等誦經禮佛科儀。（圖／豈有此呂）

法藏和尚還一一教呂捷，到寺裡求事要找對哪尊神明，呂捷也反問法藏和尚，死刑犯皈依，地藏王菩薩會帶他們去地獄嗎？還是阿彌陀佛的西方極樂世界會收他們？

▲▼ 呂捷到萬佛寺出外景。（圖／豈有此呂）

▲萬佛寺打卡夯點樹抱石代表人生八苦，呂捷和融廣師父坐在通往仙界的登雲橋對談。（圖／豈有此呂）

雖然無法立刻讓呂捷皈依出家，法藏和尚仍念在呂捷有好好學習修行，且對佛教文化多所涉略，贈與鎮寺之寶復刻版《法華經》鎮宅，《法華經》是經中之王，追求和平，宣告一切眾生皆能成佛。

想知道潑猴呂捷「遁入」佛門還有什麼趣事？能和高僧們擦出火花？被法藏和尚虧肚子大，如何自比豬八戒求脫身？請鎖定11月28日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 呂捷到萬佛寺出外景。（圖／豈有此呂）

▲呂捷到萬佛寺和法藏和尚趣味對談。（圖／豈有此呂）

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