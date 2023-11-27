老闆請吃河豚1死8送醫　基隆友人：他說會處理才送的

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣仁愛鄉一名44歲洪姓小吃店老闆25日晚間料理河豚肉，邀請8名友人共食，不料所有人在26日均出現中毒症狀，最終造成1人死亡、8人送醫悲劇。寄送河豚給洪男的基隆友人聲稱，他是聽洪男自稱過去十多年常自行處理河豚食用，所以才會把釣到的河豚寄給對方，沒想到發生憾事。

▲小吃店老闆煮河豚請8人吃，造成1死8送醫悲劇 。（圖／南投縣政府提供）

44歲洪男在南投縣仁愛鄉經營小吃店，日前收到基隆友人贈送的河豚，25日晚間自行料理成「河豚魚肉湯、河豚生魚片」，邀請4名鄰居及4名外地遊客分享，不料8人隔天都出現手腳麻痺、頭暈等症狀，趕緊到他的住處想詢問原因，才發現他已經倒臥在地失去呼吸心跳，嚇得立刻通報119。

警消趕到時，發現洪男已經明顯死亡並未送醫，另外8人則送往醫院救治，所幸治療後8人都沒有大礙，初步了解洪男疑似是生吃河豚肉才導致中毒身亡。南投縣衛生局已派人採集生魚片、魚肉湯、肝臟及河豚皮等食餘檢體進一步化驗，檢警預計29日解剖洪男遺體，以釐清洪男的確切死因。

▲友人表示，洪男稱會處理河豚，他才會把河豚寄給對方。（圖／南投縣政府提供）

基隆市衛生局27日找到了贈送河豚的友人。友人供稱，洪男過去從事海釣相關工作，他因此結識洪男成為釣友，彼此常分享釣到的漁獲，他日前在碧砂漁港港灣區釣到一尾河豚，在LINE上與洪男分享照片後，對方說他過去十多年常自行處理河豚食用，才會以冷凍包裹寄送給對方，沒想到會發生意外。

基隆衛生局提醒，河豚毒素屬於神經毒素，主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚甚至肌肉組織中，加熱亦無法將毒素破壞，且河豚種類多，外觀不易辨識，食用河豚風險極大，最好的自保方式就是避免捕捉、食用來路不明之水產品，也建議餐飲業者不要提供河豚給民眾食用，以免誤食。

南投縣衛生局表示，目前已收到基隆衛生局調查資料，認為事件中的河豚並非販售，而是朋友之間的互贈行為，至於是否會對行為人開罰，待檢警釐清相關責任後，會再視偵辦情形研議裁罰。