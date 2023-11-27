心疼姊遭辱「妓女」…弟火大出拳K他頭！罹癌男友送醫1個月不治

▲陳男徒手打死姊姊廖姓男友。（圖／翻攝自圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／屏東報導

屏東縣一名陳姓男子因不滿胞姊遭廖姓男友在臉書辱罵妓女，遂與對方發生肢體衝突，一怒之下竟徒手狂毆廖男頭部，導致廖男創傷性硬腦膜下腔出血，送醫救治一個多月後，仍不幸離世。屏東地院審理後，認定廖男死因與陳男毆打其頭部所造成之傷勢有關，判其應賠償被害人母親217萬6602元，全案可上訴。

據判決書指出，陳男因不滿廖男每次和姊姊吵架後，在臉書發文恐嚇、怒罵陳女「妓女」，讓陳男心生不滿趁廖男登門時與對方理論，雙方發生激烈爭執，陳男盛怒之下徒手朝廖男頭部狂毆，在旁人勸阻下陳男才停手，當下廖男並未感到異狀，但一個半小時後，廖男向女友表示身體不適並嘔血，緊急送醫救治，經診斷有創傷性硬腦膜下腔出血之傷勢，搶救一個月後併發肺炎導致敗血性休克死亡。

目擊兒子遭毆打的廖母表示，當時陳男將廖男壓在地上打，並一直以徒手拳頭毆打廖男頭部，她過去勸架更遭陳男以三字經回罵，並表示陳男明知兒子患有大腸癌，長期洗腎身體較常人虛弱，陳男仍徒手毆打廖男頭部導致其死亡，於是就喪葬費、撫養費以及精神撫慰金等，向陳男求償223萬3242元。

不過陳男則否認故意徒手毆打廖男頭部之行為，強調他頭部傷勢是因雙方發生推擠及拉扯，不慎造成廖男倒地而撞擊頭部，且認為廖母的求償金額過高，他無力負擔，因此請求法院應予酌減。

對此，屏東地方法院檢視相關人證、物證後，認定陳男徒手毆打廖男頭部之事實，且廖男所受傷勢係因陳男毆打其頭部所造成，與廖男的死亡原因，具相當因果關係。因此，法官判決陳男須賠償廖母107萬6602元撫養費、10萬喪葬費、100萬撫慰金，總共217萬6602元。刑事上，高雄高分院依傷害致人於死罪，判處陳男7年4個月徒刑。全案仍可上訴。