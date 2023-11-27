　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「新式電子榨菜」網路微短劇爆紅　陸官方出手整治：下線2萬部

▲▼黑蓮花上位手冊。（圖／翻攝自微博）

▲「黑蓮花上位手冊」爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

外送員變霸道總裁、清純少女穿越古代邊王妃…近期大陸各種網路微短劇受到大眾歡迎，被稱為「新式電子榨菜」。不過，大陸廣電總局也開始展開「治理工作」，針對部分內容呈現低俗同質化的問題，下線了2萬多部作品，包括日前爆紅的「黑蓮花上位手冊」。

據《央視新聞》報導，網路微短劇相較於傳統劇集，具有短小精悍、節奏明快、更新迅速等特點，觀眾能夠在一天的碎片化時間裡快速看完，因此贏得了越來越多用戶青睞。

據大陸國家廣電總局發佈統計，2021年微短劇全年備案數量為398部，2022年備案數量接近2800部，按年增長600%。

有調查顯示，2023年上半年大陸各網路平台共上線微短劇480多部，已經超過2022年全年的數量，相當於平均一天就要上線2.7部。

可以說，微短劇已成為網路影片的「新風口」，不僅投資少而且見效快。報導指出，短劇行業的月充值金額，已經從今年6月份的4000萬元（人民幣，下同）增長至10月的6000萬元（約新台幣2.6億元），預計2023全年將達到250億至300億元（約新台幣1070億至1290億元），這個行業正處於快速增長期。

不過，微短劇的井噴式增長也帶來不少問題，包括消費者遭遇假宣傳卻投訴無門、充值後被騙、看到一半要求再充值等。

對此，大陸國家廣播電視總局持續展開治理工作，並發布多項管理措施。各網路平台也相繼展開對違規微短劇和相關賬號的清查處置工作。

接下來，大陸廣電總局將從7個方面加大管理力度、細化管理舉措，包括加快制定《網絡（網路）微短劇創作生產與內容審核細則》；研究推動網路微短劇App和「小程序」納入日常機構管理等。

ET快訊
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危
林襄10年前照片遭翻出！　釣出本人回應：世界上沒有醜女人
吳慷仁要徵經紀人！　拿影帝媽媽哭了…吳建豪傳訊息恭喜「好啦你

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸建全球最長「高速公路隧道」　打通天山穿越僅20分鐘

陸房市蕭條！成都建案降價被檢舉　深圳中古屋砍價也難賣

趁店員不注意！男子偷加值會員卡6700元　辯稱：我也嚇到了

「山姆」代購店「入侵」香港　小店加入戰局宛如「跨境門市」

港「豪華山姆團」包車北上來回　四人一車人均1460還免辦會員

假日衝深圳「買爆」各大超市　一看到「戰車」便知「香港人來了」

中日韓外長釋放3訊號　央視：日韓轉向「尋求對華合作」

赴閩創業就業「過渡期免費租房」　擴大台職技資格新增至50項

上海「頭腦奧林匹克」擂台賽　「變廢為寶」16萬個家庭腦洞大開參賽

福州也有人河豚中毒！男吃完1小時「臉麻、手腳發軟」：之前都沒事

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

陸建全球最長「高速公路隧道」　打通天山穿越僅20分鐘

陸房市蕭條！成都建案降價被檢舉　深圳中古屋砍價也難賣

趁店員不注意！男子偷加值會員卡6700元　辯稱：我也嚇到了

「山姆」代購店「入侵」香港　小店加入戰局宛如「跨境門市」

港「豪華山姆團」包車北上來回　四人一車人均1460還免辦會員

假日衝深圳「買爆」各大超市　一看到「戰車」便知「香港人來了」

中日韓外長釋放3訊號　央視：日韓轉向「尋求對華合作」

赴閩創業就業「過渡期免費租房」　擴大台職技資格新增至50項

上海「頭腦奧林匹克」擂台賽　「變廢為寶」16萬個家庭腦洞大開參賽

福州也有人河豚中毒！男吃完1小時「臉麻、手腳發軟」：之前都沒事

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

牛肉品種不是重點　美食作家：台南牛肉湯美味關鍵在「溫體」

為了平安玩到《GTA6》　海外玩家發願「要戒菸」撐到遊戲上市

家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

《黑暗榮耀》金編新作卡司超狂！秀智金宇彬隔7年合作　安恩真有望加盟

視網膜停更YT「放棄120萬訂閱」！認放下更輕鬆：做這樣決定就對了

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

出國旅遊「網路怎麼選最好？」　一票人激推1方案：用了愛上

法國教師遭「割喉斬首」當街死　6學生竟是幫兇！為1萬元出賣老師

明早16度！周四變天「北部驟降7度」2地迎雨　濕涼4天才回暖

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

孩童窒息！男大生「飆車載他去醫院」被記曠課

嫌爸媽窮酸！女大生自認「富二代」　一驗DNA傻住

陸爆疫情　各年齡群「病原體不同」

伍佰合肥演唱會　被爆粉絲喊「退票」

國台辦：台獨意味著戰爭！

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

情侶月砸4.4萬租屋　半年後才知喝的是馬桶水

海底撈吃出「小票」怒PO網！結局大逆轉

喵喵隊立大功！企業雇40隻貓咪組「護糧隊」

大陸出手整治「新式電子榨菜」：下線2萬部

女兒沒考上一流名校 父親逼「冬天洗冷水、剪亂頭髮」惡行曝

對台21條意見「台胞證」功能升級

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

更多熱門

相關新聞

爆紅宮鬥戲遭下架！陸嚴打網路短劇

爆紅宮鬥戲遭下架！陸嚴打網路短劇

中國爆發增長的網路微短劇，遭遇急煞車。官方近日出重拳整治下，古裝宮鬥戲「黑蓮花上位手冊」上線爆紅才兩天光景，18日就遭全網下架，理由是「渲染極端復仇」。短劇迎來嚴打，已引發業者恐慌。

抖音宣布下架劣質微短劇！1200個帳號遭處置

抖音宣布下架劣質微短劇！1200個帳號遭處置

王鶴棣新劇男友力爆棚！「公主抱」白鹿

王鶴棣新劇男友力爆棚！「公主抱」白鹿

《為有暗香來》7金句

《為有暗香來》7金句

年輕人留言：處嗎？　意思揭曉：是動詞

年輕人留言：處嗎？　意思揭曉：是動詞

關鍵字：

黑蓮花上位手冊網路短劇網路微短劇陸劇電子榨菜短影音

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面