「新式電子榨菜」網路微短劇爆紅　陸官方出手整治：下線2萬部

▲「黑蓮花上位手冊」爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

外送員變霸道總裁、清純少女穿越古代邊王妃…近期大陸各種網路微短劇受到大眾歡迎，被稱為「新式電子榨菜」。不過，大陸廣電總局也開始展開「治理工作」，針對部分內容呈現低俗同質化的問題，下線了2萬多部作品，包括日前爆紅的「黑蓮花上位手冊」。

據《央視新聞》報導，網路微短劇相較於傳統劇集，具有短小精悍、節奏明快、更新迅速等特點，觀眾能夠在一天的碎片化時間裡快速看完，因此贏得了越來越多用戶青睞。

據大陸國家廣電總局發佈統計，2021年微短劇全年備案數量為398部，2022年備案數量接近2800部，按年增長600%。

有調查顯示，2023年上半年大陸各網路平台共上線微短劇480多部，已經超過2022年全年的數量，相當於平均一天就要上線2.7部。

可以說，微短劇已成為網路影片的「新風口」，不僅投資少而且見效快。報導指出，短劇行業的月充值金額，已經從今年6月份的4000萬元（人民幣，下同）增長至10月的6000萬元（約新台幣2.6億元），預計2023全年將達到250億至300億元（約新台幣1070億至1290億元），這個行業正處於快速增長期。

不過，微短劇的井噴式增長也帶來不少問題，包括消費者遭遇假宣傳卻投訴無門、充值後被騙、看到一半要求再充值等。

對此，大陸國家廣播電視總局持續展開治理工作，並發布多項管理措施。各網路平台也相繼展開對違規微短劇和相關賬號的清查處置工作。

接下來，大陸廣電總局將從7個方面加大管理力度、細化管理舉措，包括加快制定《網絡（網路）微短劇創作生產與內容審核細則》；研究推動網路微短劇App和「小程序」納入日常機構管理等。