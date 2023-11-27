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Cheap：「一碗120＄跟一口300＄怎麼比？」　黃偉哲發聲挺台南牛肉湯

▲台南文章牛肉湯，可說是台南最具知名度的牛肉湯店家。（圖／記者唐鎮宇攝）

▲台南文章牛肉湯，因百萬YTR Cheap的一段話，引發一連串的討論。（圖／記者唐鎮宇攝）

記者陳詩璧／台北報導

百萬YTR Cheap在網路上的這段話『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」，引起一連串的討論，台南市長黃偉哲昨（26日）出席台南牛肉湯節，事後再發文表示「這幾年市府除了積極應對台紐貿易協定後，對於牛肉產業可能的影響，也一直努力提升台南牛肉湯的印象質感。」並po出牛肉湯節上的牛肉湯料理，力挺台南牛肉湯。

黃偉哲在臉書上提到，「台南牛肉湯獨門美味舉世無雙」，不同的自然環境造就的風土條件，會讓農產食材呈現獨特的韻味。獨特的韻味，搭配不同的料理手法，造就千變萬化的滋味。黃偉哲還說，「台南牛肉湯，這兩天引起大家的討論，事實上，這幾年市府除了積極應對台紐貿易協定後，對於牛肉產業可能的影響，也一直努力提升台南牛肉湯的印象質感」。

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接著，他也推廣台南牛肉湯說「最大的特色，就是溫體新鮮、產地直送，精選適合入湯的部位，在毫秒之間完成一期一會的邂逅。並把牛肉湯節上米其林綠星主廚簡天才所推出「烏龍茶香牛肉湯」料理照po出來，提到這道料理「茶香、湯鮮、肉嫩，三種頂級口感一次滿足」。

▲▼台南市長黃偉哲出席台南國產牛肉活動。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台南市長黃偉哲出席台南國產牛肉活動。（圖／記者陳詩璧攝）

▲烏龍茶香牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

▲米其林綠星主廚簡天才所製作的烏龍茶香牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

這場爭議，因Cheap對於飲食作家陳志東的po文留言，他留言說，「牛肉湯就是那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境等，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說『我們的牛肉湯不輸日本A5和牛』」而引發一連串的討論。

▲▼ 我要征服臺南牛肉湯！！！粉專。（圖／翻攝自我要征服臺南牛肉湯！！！粉專）

▲我要征服臺南牛肉湯！！！粉專。（圖／翻攝自我要征服臺南牛肉湯！！！粉專）

Cheap昨澄清，「我覺得真心累，還要為各種造謠抹黑出來澄清，看我的原文，我從沒說牛肉湯不好，甚至我還拍影片大力讚揚」，並說，他是在看了飲食作家陳志東的文章後，才「再看到有人覺得牛肉湯不輸A5和牛，我才會覺得奇怪，我從沒說牛肉湯不好，我甚至今年還拍影片說台灣的牛肉湯很好喝」，後面接著寫「一碗120$跟一口300$怎麼比? 」這篇po文再度引起討論。

看更多請點：「紐乳」來了　台灣酪農與台南牛肉湯生存倒數計時

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