大馬移工抱走3歲女童！　拿「22cm長刀抵脖」要錢：好幾天沒飯吃

▲馬來西亞女童遭逃逸的尼泊爾籍移工挾持。（圖／翻攝自中國報）



圖文／CTWANT

移工悲歌。馬來西亞一名3歲女童光天化日遭人擄走，還被歹徒拿22公分長刀抵住脖子，作為人質當街向家人要錢。儘管歹徒事後遭逮捕、女童毫髮無傷，但移工「好幾天沒錢吃飯」的犯案動機，仍讓人不免唏噓。

據馬來西亞《中國報》報導，女童父親今（26日）早上7點多騎車載女兒停在某餐館附近，並在要女兒坐車上等待後，走向店家拿預訂的印度煎餅，未料這段相距僅6公尺的距離，竟差點上演生離死別。

嫌犯突然衝出來抱走女童，並把22公分長的長刀抵在女童脖子下方，接著連喊街上沒人聽得懂的語言。女童父親起初雖驚慌失措，但後來透過肢體語言讓嫌犯冷靜下來，甚至在3分鐘內說服歹徒放走女兒，一旁眾人也趁嫌犯不留神，從後方將他制伏。

警方調查後指出，嫌犯為26歲尼泊爾籍移工，到馬國工廠1個月就因承受不住工作壓力逃跑，表示嫌犯逃逸後已經好幾天沒進食，當天疑似無法忍受飢餓，才會挾持女童並向女童父親要錢買飯。

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