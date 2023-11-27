2波變天！今晚探12℃　雨區擴大時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（27日）至周三東北季風南下，今晚至周二晨全台平地的最低溫約可降至12度左右；周四至周日東北季風再增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨。

中央氣象署觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的13.1度。氣象署指出，今天東北季風稍減弱，水氣也減少，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部及大台北東側有些零星降雨的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署說，溫度方面，各地早晚低溫為16到19度，部分空曠地區及近山區平地會再更低一些，而白天北台灣高溫回升至24度，其他地區則在25到29度，感受舒適溫暖，中南部日夜溫差大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周三偏乾的東北季風南下，冷空氣亦偏弱，今日西半部晴朗，東北部降雨逐漸停歇，各地白天陽光下舒適，入夜因輻射冷卻效應偏涼微冷，今晚至周二晨全台平地的最低溫約可降至12度左右，台北觀測站的最低溫約可降至16度左右。

吳德榮分析，周二、周三各地晴朗穩定，冷空氣逐日弱，氣溫逐日升，入夜氣溫仍偏低，日夜溫差大；周四至周日東北季風再增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定，北台轉濕涼微冷，中南部氣溫略降、影響很小。

▼周四起雨區擴大。（圖／資料照／記者李毓康攝）

