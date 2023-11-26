觀察／首戰重回花蓮！蕭美琴短髮亮相　4年前後造勢場人更多

▲蕭美琴今天以一襲短髮淡妝新造型亮相。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／花蓮報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴花蓮縣競選總部成立大會今（26）日登場，蕭美琴重回曾深耕10年的花蓮，不僅剪了一襲短髮，也將之前的粗框眼鏡換成細框，象徵進入「戰鬥模式」。地方人士回顧，2020年蕭以7500多票之差，惜敗立委傅崐萁，令花蓮人倍感不捨，今天她重回4年前的造勢場地自由廣場，人潮較4年前更多，顯示她在花蓮的支持度橫跨藍綠，將可挹注助總統、立委選情。

輔選人士談及，2010年蕭美琴受民進黨徵召，投入花蓮縣立委補選，當時她年僅39歲，隨後10年歲月都在花蓮，2016年立委選舉，她以53.77%的得票率終止國民黨前立委王廷升三連霸之路，寫下民進黨首度在花蓮過半的紀錄，但2020年立委選舉以7500多票之差敗給傅崐萁，讓支持者不捨。

蕭美琴今天致詞時也感性地說，這10年當中，雖然面臨花蓮非常困難的政治環境、家族壟斷的封殺跟打壓，但是，在這個過程當中，有5萬6485位的各位，始終對她不離不棄，讓她腳步更踏實，更貼近土地的聲音，也讓她能夠在最失落的時候，能夠站在洄瀾灣，有中央山脈做她的靠山，有鄉親們做自己的同伴，牽著她的手，面對浩瀚的太平洋，面對這個世界，「我披荊斬棘的每一個傷口，都能夠成為勇氣的榮耀，都能夠成為我面對世界的智慧與勇氣」。

地方人士回憶，4年前，蕭美琴將競選總部設在自由廣場附近，如今她重回花蓮，在同一個造勢場地，人潮較4年前人數更多，支持者們也比賴清德先前赴花蓮造勢時，更踴躍參與活動。

其中，除了有疼惜蕭美琴的支持者們，也有近千名農漁會成員與會，高舉「美琴蹽溪過嶺為台灣」、「美琴歡迎回家」等應援標語，該人士說，這也凸顯蕭在花蓮的支持度，能夠橫跨藍綠，不僅如此，因為她過去關心原住民族權益，還能觸及原鄉，讓許多原住民族朋友們願意挺身表態支持。