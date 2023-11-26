巧克力控快衝！　超商最新「3款濃郁系巧克力麵包」開吃了

▲超商最新3款巧克力麵包開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬天就要吃濃郁系！有超商推出全新3款巧克力烘焙品，不僅有提升2倍榛果巧克力醬濃郁度的滿餡麵包，還有吃得到黑巧奶霜、黑巧豆豆醬的黑巧鬆餅，通通不能放過，即日起於全門市正式上市。

全家推出3款濃郁巧克力麵包，首推「榛果濃可可滿餡」，特意提升2倍榛果巧克力醬搭配海鹽可可奶霜，大口咬下炸出濃郁內餡，再來的「醇濃黑巧鬆餅」，選用可可鬆餅皮結合黑巧奶霜、黑巧豆豆醬，3倍巧克力滋味超罪惡，最後是「黑巧豆豆土司」，使用比利時進口可可粉增添土司風味，再加入水滴巧克力打造濃郁苦甜口感，即日起就能在全門市吃到，巧克力控快衝。

▲7-11攜手吳寶春打造「極地冰心維也納軟法」。

另，7-11近日則找來吳寶春一同推出全新「極地冰心維也納軟法」，一共有2口味選擇，包括「原味糖粒」，是以香濃紐西蘭進口奶油混合糖粒，打造細緻顆粒口感，而「北海道煉乳」則選用法國進口奶油結合北海道煉乳，彷彿冰淇淋般的滋味讓人忍不住一口接一口，常溫解凍30分鐘就能食用，或稍微烘烤使奶油略微融化，外酥內軟更好吃，即日起在超過6800間門市獨家開放預購，全程新鮮低溫配送，每日數量有限、售完為止。