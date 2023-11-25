誰能更幸運？他改變主意買刮刮樂　竟爽中「1.58億」

▲男子幸運中了1.58億元。（圖／翻攝Virginia Lottery）

圖文／CTWANT

美國一名男子原本沒有想玩刮刮樂，一個突如其來的念頭卻讓他刮開一張刮刮樂，沒想到發現自己中了500萬美元（約新台幣1.58億），一夕之間竟成為了億萬富翁。

根據外媒報導，美國維吉尼亞州（Virginia）一名男子亞歷山大（Alexander Pichshev）本來不打算買刮刮樂，但經過一台自動販賣機時，卻突如其來地決定要買一張來刮。

亞歷山大刮開刮刮樂上的銀漆後，竟驚喜地發現自己中了頭獎500萬美元，意外的結果讓他頓時不知所措，卻又相當開心。他進一步透露，自己從沒想過會發生這種事，把刮刮樂交給店員看後，對方就要他在上面簽名，並拍下紀念照。而他去領獎時，選擇一次性拿走稅前312.5萬美元（約新台幣9894萬元）。

據悉，這是該刮刮樂第二個頭獎，表示還有一個頭獎在等著下幸運兒；贏得500萬美元的機率是277.4萬分之一，獲得獎金的機率則是3.43分之一。

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