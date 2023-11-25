俄軍稱克里米亞上空「擊落13架烏軍無人機」　雙方否認戰事陷僵局

▲烏克蘭士兵手拿一架無人機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯官員24日表示，烏克蘭對克里米亞半島發動了最大規模的無人機攻擊；烏克蘭官員也稱，俄軍提升了對烏克蘭東部頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的攻擊規模。事實上，烏俄戰爭從2022年2月爆發至今，雙方皆否認陷入僵局，專家認為離戰爭結束還有很長一段時間。

根據ABC報導，莫斯科扶植的赫爾松占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）表示，烏克蘭24日上午對克里米亞發動了大規模無人機攻擊。俄羅斯國防部指出，防空部隊在克里米亞上空擊落了13架烏克蘭無人機，另外在俄國南部伏爾加格勒（Volgograd）擊落了3架。

目前烏克蘭未對此攻擊發表評論，俄方也未說明這波攻擊是否造成任何人員傷亡與損失。

烏克蘭則指控，俄軍提升了對烏東阿夫迪夫卡的攻擊規模，當地軍事行政首長巴拉巴希（Vitalii Barabash）表示，這座城市每天平均要遭受40次轟炸，「在密集的砲擊和空襲之後，俄羅斯軍隊開始從另一個方向進攻，並沿著接觸線展開行動。」

事實上，烏俄戰爭從2022年2月爆發至今，雙方皆否認陷入僵局，加上即將進入冬季，大雪與低溫將襲捲戰場，專家認為離戰爭結束還有很長一段時間。