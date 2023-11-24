郭台銘宣布退選　媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

記者邱晟軒／綜合報導

總統、副總統登記參選截止日到今天（24日）17時30分止，以逾90萬公民連署獲得參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘，今日中午在臉書發表退選宣言。對此，媒體人黃揚明直言，賴佩霞白白放棄美國籍成為最大輸家。

▲郭台銘、賴佩霞宣布退出2024總統大選。（圖／記者李毓康攝）

針對郭台銘宣布退出2024總統大選，黃揚明稍早在臉書發文表示，少了每四年選一次的老宋，每四年退出一次的郭董來了，直言「賴佩霞白白放棄美國籍成為最大輸家」。

▲賴佩霞稍早在臉書發聲「直到最後一分鐘，都不願意放棄」。（圖／記者黃國霖攝）

郭台銘退選聲明表示，成大事者不計毀譽，郭台銘或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已是他能夠奉獻給故鄉全部的愛，「人退，志不退，STOP，RESET，RESTART」。

賴佩霞則在臉書發文表示，今天早上，郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了。她感慨表示，這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定，這一路沒有背棄理念、沒有傷害任何人，她和郭及團隊深深記得握過的每一雙手，也深知支持者會有的失望，每一個人的努力，都帶給了社會一份改變的希望，這些變化是真真實實的存在，不會因任何政治局勢變化而消退，她為大家的付出感動與驕傲。

賴佩霞認為，她與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量，直到最後一分鐘，都不願意放棄。

賴佩霞說，團結合作需要一段釋放善意、各方展現誠意、培養默契的完整過程，昨日在大家的見證下結果不言而喻，整合破局是讓他們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了共同摯愛的家園。

賴佩霞強調，郭董是一位實業家，大家共同見證了他的器度與視野，今日這個暫停，正是為了繼續與大家並肩同行，一路上感謝每一位的支持，將會繼續守護這片大家都深愛的土地中華民國。