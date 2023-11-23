他劈腿10女護理師！4女被逼墮胎「你是惡魔」留言狂刷：到底多帥

▲受害者A女罵男護理師是惡魔。（圖／翻攝靠北護理師）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友在臉書粉專爆料，高雄一名男護理師劈腿同院多名女護理師，起初都會以「生下來」安撫女方並無套發生性行為，直到對方透露懷孕後就要求人工流產，讓許多女護理師受害。

有網友在臉書粉專「靠北護理師」發文表示，高雄某精神專科醫院內的一名男護理師，依靠好形象、口才等，在院內同時劈腿近10名不同病房的女護理師，「搞到需吃避孕藥、墮胎藥、人流及懷孕等」，「能在這間醫院生存到現在靠得就是他那張騙人的嘴，奉勸想來本院及正在此院工作的同仁請保護好自己，因為妳可能就是他下一個獵物」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼受害者C女（上圖）、受害者J女（下圖）。（圖／翻攝靠北護理師）



此外，文內也附上4名女子A、C、F、J質問的對話截圖。3名女子都是在懷孕的狀態下詢問男護理師，卻都被搞消失或是「拿掉吧？不然咧」、「拿掉，我劈腿的事被發現」來回應，讓3女生氣地回應「有心跳了叫我拿掉，你還是人嗎？前幾天下來是在說幹話，孩子現場週數拿不拿的掉我不知道，你真的是惡魔」、「拿掉？你4月跟我說有就生下來，要我找紀錄給你？是在哈囉」等。

網友看完紛紛留言，「想知道多帥」、「好奇男主角到底有多帥」、「護理師能玩成這樣…好想知道到底多帥」、「哇嗚刺激了」、「超猛，強而有力的精子欸」、「到底有多帥這才是重點，嘴到底多油這也是重點，可以暈成這樣不簡單」、「很帥或很大」、「這個要敲碗第二集吧，玩到J欸」。

▼受害者F女。（圖／翻攝靠北護理師）

