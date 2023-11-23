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歐洲商會發布2024年建議書　點出台灣經濟復甦3大問題

▲▼總統蔡英文日前出席歐洲商會。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文日前出席歐洲商會晚宴。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

歐洲商會（ECCT）23日發布2024年建議書，以「籌擘經濟振興之道」為主軸，提出具體建言，以助台灣有效因應當前全球經濟挑戰，加速經濟復甦。其中，特別強調了三個主要的問題，包括：能源、人才和國際化。

今年歐洲商會建議書發表會，理事長尹容(Giuseppe Izzo)於會上正式遞交建議書給台灣政府代表、國發會主委龔明鑫。建議書議題分別由25個歐洲商會的產業及委員會提出，合計175個問題，其中108個問題是以往所提，另外67項則為新議題。

尹容在演說中表示，感謝台灣政府對去年歐洲商會提出的議題積極回應，目前已經約有20%的進展，並且向龔明鑫主委及歐洲商會的成員說明今年建議書的概論，進一步強調目前商會成員面臨到的主要問題。

歐洲商會表示，他們於1994年首次向台灣政府發表建議書，29年來，歐洲商會每年提出的建議書，均深受政府重視，以2019年至2023年為例，歐洲商會建議書提出的議題，合計有38項獲得成功解決，59項有充分進展無須再提出，成果十分豐碩。

歐洲商會指出，總統蔡英文上任以來，已八次出席，2024年建議書亦於12月由尹容理事長與何飛逸執行長赴布魯塞爾遞交歐盟，協助歐洲執行委員會、歐洲議會與歐盟各會員國政府瞭解台灣的經商環境。

在2024建議書概論方面，歐洲商會指出，台灣需要制定一條經濟復甦的路線，避免陷入無法控制的狀況，消除法規上的限制，修訂不合適的法律規範，並簡化行政程序，在概論中強調了三個主要的問題：能源、人才和國際化。

在能源轉型議題上，歐洲商會表示，台灣擁有全球最佳的風力和太陽能發電條件，然而要成功實現能源轉型，關鍵的一環就是創造一個有利的環境。

歐洲商會表示，台灣的再生能源裝機容量落後於官方目標，主因為國產化要求、相關繁文縟節的規定及融資困難；因此，呼籲政府應修訂國產化的規定，鼓勵本地供應鏈提升競爭力，同時，中央與地方各級政府機關之間，在政策協調和執行上需更進一步協同合作，以加速各種可行的可再生能源的發展。

歐洲商會建議，首先應徹底簡化許可流程，包括建立再生能源發展綠色區域、簡化重新供電規則以汰換老舊風機，以及對港口和電網基礎設施進行全面規畫，支持日後推行的項目。

另外，歐洲商會表示，應加速推動電動交通方式的發展，建議消除阻礙建設充電基礎設施的法規瓶頸，以促使更多充電基礎設施的建設。同時，提倡推出改為電動車的經濟獎勵措施，以鼓勵消費者轉向電動車。

在人才方面，歐洲商會表示，人口結構變化、過於嚴格的勞工法規，再加上吸引外國人才的獎勵措施不足，台灣仍然面臨著技術和半技術勞工短缺的問題。

歐洲商會表示，為因應臺灣不斷下降的出生率，歐洲商會提出多項建議，以減輕年輕父母的經濟負擔並改善工作與生活中的平衡，其中包括提供更彈性的遠距工作選擇，允許員工選擇在家工作，作為無薪育嬰假的替代方案，以及透過提供津貼或稅務獎勵，鼓勵企業在工作場所提供兒童照護空間和設施。

同時，歐洲商會建議，應有適合現代勞動力的勞動法規，修改過時的勞動法規，以配合遠距工作的趨勢，讓員工更有彈性的工作。

歐洲商會具體建議，修訂簽證及工作許可的現行法規和程序，以便有技術的外國人得以在台灣生活和工作。

歐洲商會也指出，台灣當局應積極解決各項不平等待遇問題，例如65歲以上永居證長者，無法享有搭乘大眾運輸工具半票優惠，甚至身障也無法取得殘障手冊，使用殘障車位，政府應致力於打造一個更具吸引力的環境，以吸引外國人才。

同時，歐洲商會建議，放寬雙重國籍的申請程序，使其更簡化，透過實行標準化和客觀的申請程序，擴大外國人取得公民身分的範圍，將有助於提升台灣對外國人才的吸引力，同時有助於緩和台灣人口減少的問題。

在國際化部分，歐洲商會認為，台灣應採行國際標準，建議書中列舉了多個台灣在國際標準和最佳實踐方面存在差異的情況。對於每一個案例，歐洲商會建議台灣採用最新的國際標準，以使在台灣市場運作或面向國際市場的企業都能夠受益。

建議書中也提出，行政要求和程序缺乏明確性的情況，例如，公布法規草案的方式、審查期的長短、生效日期與寬限期的長短都存在差異。若台灣當局在制定法規的過程中進行法規政策影響評估（RIAs），並與利益相關者進行磋商，同時始終遵循標準的實施程序，將有助於避免這種情況的發生。

建議書提到，這將確保所有的法律和法規都有明確的目的，並以清晰明確的語言表達。在法規實施後，如果出現意外的負面後果，歐洲商會建議當局應及時進行調整。

歐洲商會強調，台灣也應尋求國際貿易交易，他們會持續支持政府努力尋求國際貿易協議，其中包括歐盟－台灣雙邊投資協議 (BIA)。歐洲商會認為，簽署 BIA並積極處理非關稅障礙，將促進歐洲和台灣的經濟增長，創造就業機會，有助於吸引所需的人才和投資，從而在全球環境嚴峻的情況下保持台灣的競爭力。

歐洲商會堅信，建議書中的建議將有助於台灣有效因應當前全球經濟挑戰，推動能源轉型，提升台灣對專業人才的吸引力，加強國際化水準，同時強化應對多變世界情勢的韌性，進而加速台灣的經濟復甦。

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