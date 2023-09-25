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大陸 大陸焦點 特派現場

王令麟領軍東森購物前進大陸淘寶直播　三場突破2.6億台幣！

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲突破290萬，更創下超過2400萬人民幣、三場共計破2.6億台幣的精彩佳績。（圖／東森購物提供）

大陸中心／採訪報導

東森購物強強聯手阿里巴巴前進大陸直播市場，第三戰再傳捷報！東森購物選擇阿里平台直播電商頭部操盤團隊「交個朋友」合作，在中秋節前夕替大家精選秋節旅遊出行的各種好禮好物，全場觀看人數突破290萬，漲粉突破30萬，更創下超過2400萬人民幣、三場共計突破2.6億台幣的精彩佳績！

此次直播特地邀請偶像男神-覇總明道打造《明道直播間》，由香港上市公司「東森自然美」獨家冠名贊助，9/22(五)第三埸直播組合相當有趣，邀請了「昭華公主」王鶴潤擔任嘉賓，明道自己本人是偶像劇王子專業戶，王鶴潤則是宮廷劇公主專業戶，先前飾演《如懿傳》的恆媞公主和《金枝玉葉》的昭華公主，俊帥王子搭配嬌俏公主，這超高顏值組合帶貨直播，推出《雙節出行金秋好物節》，從晚上7點開始，一直持續到隔日凌晨1點，觀看人數在晚上9點至10點達到高峰。

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲東森購物直播電商前進大陸第三場直播，9月22日晚間邀請明道和王鶴潤參與。（圖／東森購物提供）

東森集團 總裁王令麟在去年底，即宣布2023年集團策略就是變、變、變，首變就是宣誓全力發展直播電商，不止台灣還包括東南亞、香港及重要的大陸市場。在台灣上半年即創下六億業績，緊接著東森與阿里攜手前置規劃超過三個月，终於在九月，正式開啟東森購物淘寶直播台《覇總-明道直播間》。

東森直播電商王世均執行長表示，「我們希望將東森嚴選好商品帶給大陸的消費者，也希望用東森嚴選的條件把關將大陸的好商品帶給台灣及東南亞的消費者，近年大陸內需市場趨緩，量大平價的生活消費用品往外發展，這是很好的時機，東森直播電商要開啟雙向商品交流也要進一步拓展東南亞市場。」

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲明道開賣東森嚴選商品，也現場試用試吃給觀眾見證東森嚴選的商品絕對品質保證。（圖／東森購物提供）

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲明道和王鶴潤組合，俊帥王子搭配嬌俏公主，雙人高顏值帶貨直播，推出《雙節出行金秋好物節》，替大家精選秋節旅遊出行的各種好禮好物。（圖／東森購物提供）

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