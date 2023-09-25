黑手黨最後教父死亡！手段殘暴逃亡30年　稱殺死的人可填滿墓園

▲德納羅今年初落網。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利西西里黑手黨頭目德納羅（Matteo Messina Denaro）潛逃30年才於今年1月落網，依據義大利安莎通訊社（ANSA）25日最新消息，61歲的德納羅已經死亡。德納羅生前因多起犯罪案被定罪，包括策畫1992年謀殺反黑手黨法官法柯尼（Giovanni Falcone）和波薩利諾（Paolo Borsellino）。

綜合路透、天空新聞等報導，德納羅今年1月在私人醫院接受大腸癌治療時落網，近期數周病情惡化，從義大利中部最高安全級別的監獄轉移至醫院。據了解，他要求不要進行積極治療，接著進入不可逆轉的昏迷狀態，醫護人員停止插管餵食，最終死亡。

▲義大利警方公布的德納羅正面照。

德納羅是西西里黑幫柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）的主要人物，好萊塢系列電影「教父」（The Godfather）正是以這個黑幫作為背景，他也有「最後教父」（the last Godfather）的稱號。

德納羅1962年出生於西西里島的卡斯特爾韋特拉諾（Castelvetrano），是黑幫成員之子，跟隨父親的腳步踏入黑幫，15歲就把槍帶在身邊，18歲第一次殺人，手段殘暴，被稱為「魔鬼」，宣稱殺過的人可以填滿墓園。還有受害人出面控訴，德納羅曾經下令綁架並殺害他的兄弟，遺體甚至被用強酸溶解。

▲德納羅1993年開始逃亡。（圖／達志影像／美聯社）

德納羅生前因多起犯罪案被定罪，包括策畫1992年謀殺反黑手黨法官法柯尼和波薩利諾，這震驚義大利社會，引發對西西里暴徒的鎮壓。

到了1993年，隨著越來越多人開始供出德納羅在黑幫中扮演的角色相關細節，他開始逃亡躲藏。但調查人員認為，他極少離開西西里島。

警方表示，德納羅2022年大部分時間都躲在坎波貝洛-迪馬扎拉（Campobello di Mazara），此處為人口只有1.1萬的小鎮，且距離他母親在西西里島西部住處只有很短的車程。

▼德納羅藏身之處，就在西西里島西部一間不起眼的公寓。（圖／路透）