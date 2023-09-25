狂練切肉切到半夜！國際「終極年輕庖丁挑戰賽」　台灣選手奪冠亞軍

▲台灣選手在馬來西亞廚藝競賽獲得殊榮，左為賴志倫、右為廖期弘。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

停辦3年！馬來西亞規模最大、知名度最高的吉隆坡食品及酒店用品展覽會（Food & Hotel Malaysia簡稱：FHM），今年在疫情後於9月19日至22日首次回歸舉辦，其中廚藝競賽也是FHM的重頭戲之一。這次吸引各國多達1200位以上選手參賽，而來自台灣的2名選手廖期弘、賴志倫在終極年輕庖丁挑戰賽中脫穎而出，成功奪下冠、亞軍，讓世界看見台灣！

這次在吉隆坡會議中心（KLCC）登場的馬來西亞廚藝競賽，現場有100位以上的國際裁判陣容、WORLDCHEFS認證之專業評分機制。由於是因疫情停辦3年後首次回歸，今年吸引各國多達1200位以上的選手參賽，分別來自韓國、印尼、柬埔寨、台灣、德國、新加坡、澳洲、泰國、馬來西亞、澳門、法國、香港等地。

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其中，終極年輕庖丁挑戰賽（Ultimate Young Butcher Challenge）共有24位選手參賽。比賽分成2部分，肉品分切1小時，中場休息加上場地更換15分鐘，烹飪45分鐘，共2小時。選手必須在一小時內完成指定部位的切割、切割出品項（例如火鍋肉片、燒肉片、烤肉串等…）、擺盤佈置、調味、整型等。

比賽的難度在於，肉類有脂肪跟骨頭，不同部位的切法也不同，要切成產品，屠夫們必須更換不同刀具（例如剃骨刀），因為事前不曉得比賽會使用何種部位的肉，選手們也必須非常熟悉所有牛羊肉類產品，並將肉類耗損降至最低，充分利用每個部位。

事實上，屠夫最大的弱點在於會切不會煮，為了讓屠夫有多的烹飪知識，這次終極挑戰賽也加入了烹飪環節。由於裁判來自不同國籍，不管切或煮都必須滿足不同評審的喜好，分數才會高。過程除了要面對評審嚴厲的審核，場外還有大批觀眾聚集觀賽，還必須克服自身的緊張及壓力。

在這場國際賽事中，來自台灣的29歲選手廖期弘及34歲選手賴志倫一路過關斬將、脫穎而出，順利奪下終極年輕庖丁挑戰賽的冠、亞軍，讓世界看見台灣。

本身為溫體牛小火鍋店長、切肉師傅的廖期弘說，他平常的工作主要是以分切牛肉為主，這次為了參賽，利用下班時間為分切羊肉部分做準備，練習了兩個多月，這是他第一次參與大型比賽，所以除了興奮之外也十分緊張。在比賽過程不斷告訴自己要保持平常心，幸好都有順利完成所有預設的陳列。

在第二階段烹飪項目部分，他做了自己在家平時料理的家庭式牛排，搭配西式的擺盤，算是盡力呈現最好的樣態。當在得知自己獲獎得當下，其實內心五味雜陳，因為知道了自己將無法見到去世外婆的最後一面，當下內心難接受，他想對外婆說「外婆您看到了嗎？我拿到金牌了！希望我的驕傲您能帶走，我想妳，我愛你。」

奪下亞軍的賴志倫則是食品進口商的銷售業務，因為本身對澳洲紅肉市場產業非常有興趣，加上過去也曾有西廚的經歷，就決定挑戰自己看看有多少本事。決定參賽後，同樣也準備了約兩個月的時間，利用下班時間在家裡廚房練習，常常切到半夜。

由於這次賽事是他首次參加這麼大場面的競賽，賴志倫當下相當緊張，在第一階段分切項目時，認為自己沒有平常練習時那麼順利，沒想到他在第二階段的烹飪部分直接大逆轉。他說，試吃評比時，所有評審都跑來稱讚他的料理，提供評審試吃用及展示用的兩盤料理全都被吃完，甚至現場還聽到有攝影師抱怨還沒拍到食物就被吃光光，這番稱讚讓他覺得已經非常值得了。

後來賽後第二天分數出來，知道自己獲獎，賴志倫簡直不敢相信，覺得自己彷彿做了一場美夢，而且最後竟然還能美夢成真。他說，他很想推廣這個屠夫文化，因為這是一個值得重視的專業技能，不僅是在於教育衛生安全、傳統分切技藝，還是對動物生命的尊重甚至是地球環境的影響，我們必須重視並感恩這些動物的貢獻。

目前擔任澳洲肉類畜牧協會的技術顧問-龔振華（Calvin Gung），是這次庖丁挑戰賽評審團中唯一的台灣裁判。他說，台灣烹飪、烘焙、調酒、咖啡這些賽事國際得冠亞軍獎的大有人在，唯獨切割比賽庖丁卻從來沒有，「這次能看到冠軍、亞軍都由台灣選手奪下，真的是史上第一次。」

另外，在這場馬來西亞廚藝競賽中，台灣廚藝美食協會也帶領宏國德霖科技大學、台北城市科技大學及景文科技大學共35位選手，參加現場烹調、冷盤展示、烘焙藝術展示、現場甜點製作、調酒師與餐桌佈置等67項賽事。一共榮獲了5面金牌、17面銀牌、15面銅牌及22張佳作的優異成績，在國際上也再一次展現台灣的實力，為國爭光！