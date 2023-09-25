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3任女友都外國人！他批台女「交往4要求」高傲像神明　結果吵翻

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲原PO建議男生去找國外女生談戀愛。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名32歲的男網友表示，歷任女友都是外國人，20歲後到日本和加拿大留學及工作，共交了3任女友，每任都是認真談感情，認為多數台灣女生對另一半要求很多，態度高傲地像是神明，一直要男生熱臉貼冷屁股，台灣男生若想要幸福，不想被打擊自信，可以到國外找對象，不必堅持要跟台灣女生交往。

原PO在Dcard上發文，「建議交女友不要交台灣女人」，今年32歲剛回到台灣，在國外留學及工作12年，共交了3任女友，發現台灣女生對於身高、長相、外型、個性都很要求，身高170公分以上、長相要中上、外型要帥、要會穿搭、要對女友好，「然後要求男友一堆莫名其妙的事情」。

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而台灣女生最讓他百思不得其解的是，明明雙方聊得來，但台灣女生總會以「還不夠熟識」、「不想交往」婉拒，男生不斷熱臉貼冷屁股，像在參拜神明一樣，「一副『你就是要先付出供品，要不要給你神蹟還要看我心情』的樣子」，態度太高傲。

原PO建議男生，想要幸福，不想要自信被打擊，就去國外找女友，會比找台灣女生順利很多，「我只能說，台灣女生們，你們生活在台灣真的太幸福了，每個都當自己是公主，請知足，而女人到了一定年齡，要求自然會下降，但是30歲之前擇偶標準下降是絕對不可能的」。

貼文曝光，一票網友砲轟，「那我怎麼常常看到宅男在追女神，甚至願意去當工具人，而不是直接找宅女在一起？沒意識到自己幾兩重，根本和性別無關」、「交過外國女友的我跟你說，你這是偏見，重點還是看人好嗎，我跟外國女生交往，該劈腿的還是劈腿了，哪有差別」、「整篇文的重點就是自己條件不夠好」、「那你怎麼不繼續在國外，在台灣你就沒市場啊」、「12年遇到3個真愛還不是分手」。

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