未來45天「4星座」感情陷危機！天秤被迫選擇「繼續or分手」

▲秋分後、立冬前有4星座被點名感情恐陷危機。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

昨（23）日是二十四節氣裡的秋分，秋天是收穫的季節，卻也是感情的考驗期，塔羅牌老師艾菲爾指出，在9/23～11/8立冬前的這段期間，有「4星座」可能慘陷感情危機，讓原本美好的愛情變得脆弱不堪，上榜的有雙子座、獅子座、天蠍座及天秤座，將遭遇與另一半爭吵不休，或發現彼此間不可忽視的問題，需謹慎溝通處理或選擇放手離開。

艾菲爾在粉專點名「深秋情緣斷」4星座，同時需參考太陽、上升及金星星座：

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第4名：雙子座

秋分後、立冬前你恐面臨溝通上的障礙，使你和另一半的誤會加深。你可能認為對方不理解你，或不尊重你的想法，因而產生不滿。此外，你也會被其他人的言語影響，對愛情產生懷疑，若無法及時和對方坦誠相對、溝通，謹慎解決彼此間的問題，感情可能會在這時期出現危機。

第3名：獅子座

這段時間你可能感覺到自己魅力大增，吸引許多異性的目光，會因面對誘惑或想嘗試些新鮮事物，而忽略身邊的伴侶，或對他／她表現出冷淡和不關心。若無法控制自己的情緒，或難以忠於自己的戀情，兩人的感情正受到威脅。這是個需要謹慎處理誘惑和保護感情的時期，以確保這段關係不會在秋天出現劇變。

▲天蠍座因為忽略另一半，使得感情出現裂痕。（示意圖／視覺中國）

第2名：天蠍座

你可能感覺到自己的信心大幅提升，因此有了更多的野心和目標，而投入更多時間和精力在工作或學習上，卻忽略了感情生活的平衡。會驚覺自己與另一半之間產生距離，或有些不協調，若無法適當的分配好時間和注意力，或無法給予對方足夠的支持和體貼，感情可能在這時期出現裂痕。

第1名：天秤座

立冬前恐遭遇到感情上的考驗，逼得你必須做出抉擇。你會發現彼此間有些不可調和的差異，或無法忽視的問題，使得你被迫要選擇繼續維持這段感情，還是放手離開。若連你都不清楚自己想要的是什麼，或不能勇敢面對自己的心意，那麼你們的感情可能會在這時期結束。你需要思考和鼓起勇氣，以確保做出的決定對雙方都好。