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「划船甜心」淚崩告別亞運　黃義婷：真的盡力！很想站上頒獎台

▲▼「划船甜心」黃義婷。（圖／中華奧會提供）

▲「划船甜心」黃義婷本屆亞運最後一戰。（圖／中華奧會提供）

記者任以芳／杭州報導

台灣「划船甜心」黃義婷代表中華隊出賽，今（25）日在單人雙槳決賽A組登場，排在第1水道出賽，最終划出7分56秒76，排名第4。黃義婷接受訪問，忍不住落下淚水說，「覺得很捨不得，真的盡力了，很想站上頒獎台。」她也以自己資深划船生涯，勉勵台灣後輩，「你們還年輕，有大把的青春去拚搏，我可以，你們也可以！」

上屆雅加達亞運銀牌得主「划船甜心」黃義婷，迎來個人亞運最後一戰，今日在單人雙槳決賽A組登場，排在第1水道出賽，同組選手有中國劉睿琦、挪威安娜.普拉卡堅、日本米川志保等，共6位選手。

比賽一開始，挪威選手大幅領先，中日互相緊咬，黃義婷一路追趕，最後划出7分56秒76，本屆亞運以第4名作收，無緣連兩屆奪牌。前三名選手，挪威無懸念奪金牌，中國關鍵時刻逆勢反超日本，分獲銀、銅牌。

黃義婷接受訪問，談及參與本屆亞運心情歷程，「從預賽到決賽，我告訴自己，盡全力衝到終點，暈倒都沒關係，就算翻船也有人會救我。」鐵了心要奪獎，先前靠一場又一場比賽調整自我，預賽時發現1000、1200公尺過後開始沒力，努力修正問題。

▲▼ 黃義婷、今（25）日在單人雙槳決賽A組登場，排在第1水道出賽，最終划出7分56秒76，排名第4 。（圖／記者任以芳攝）

▲黃義婷（左）最終划出7分56秒76，本屆亞運以第4名作收。（圖／記者任以芳攝）

黃義婷表示，「擔心最後1500公尺可能沒有力。我跟教練和隊友說，在1500公尺的時候一定要喊我，最後1750再喊一次，一定聽得到你的聲音。比賽過程中，我也告訴自己，一定要撐過去。」

「前面兩場都不敢看，與對手差距有多遠」，為了決賽，黃義婷必須掌握戰況，「今天真的忍不住了，看一下離日本好近，拼命告訴自己，撐住！」

黃義婷也透露戰略，「咬住日本，注意旁邊菲律賓選手，然後想盡辦法拉掉日本，就是想要站上頒獎台，後來瞄到日本跟中國這麼近，我跟她們差距好像沒有想象中遠，可能還有機會，最後250公尺，我真的是全力。」

亞運最後一場拚搏，黃義婷上岸有小小掉淚，她真的用盡全力，手腳甚至不聽使喚，接受台媒採訪時，甚至一度出現耳鳴，最後坐在地板上接受台媒採訪。

首先談到比賽情況，今天杭州富陽水上運動中心是陰天，氣壓潮濕有些悶熱，感覺呼吸不是很順暢。黃義婷也說，「比較喜歡前面涼涼感覺，消耗不會那麼大，但氣候天氣所有選手遇到狀況都一樣，看誰能堅持到最後。」

▲▼「划船甜心」黃義婷。（圖／翻攝自IG）

▲「划船甜心」黃義婷擁有資深划船經驗，勉勵後輩，「我可以，你們也可以」。（圖／翻攝自IG）

當記者問，「這是最後一趟或者亞運應該最後一次嗎？」黃義婷說，「亞運應該最後一次，我覺得再一次（參加）亞運，有點難度，以我的年齡來說…。」

黃義婷眼眶微微泛紅，開始調整情緒。當記者再追問，「覺得用這樣的方式告別舞台…？」黃義婷忍不住落淚，一邊鼓勵後輩，「想告訴台灣選手，我的划船生涯這麼長，你們還很年輕，你們還有很大把的青春可以去拚搏，我可以，我相信他們一定也可以....。」

畢竟為了杭州亞運備戰5年，此刻的黃義婷淚崩了，稍稍中斷談話，快速擦拭眼淚，調整呼吸又接著說，「覺得好像是人生最愛亞運，我是捨不得，前幾天想象有機會站上頒獎台，最後覺得自己已經盡力，很高興也感謝大家那麼支持，我哭出來會好一點，很快就調整好了。」

回顧2009年加入國家隊，黃義婷至今穩紮穩打走自己路，5年前在雅加達亞運，成為首位奪牌的單人女將，拿下屬於「個人」的單人雙槳銀牌，也是台灣在亞運划船項目史上第6面獎牌。

去年與愛情長跑8年的男友結婚，黃義婷很感謝家人和先生支持，知道是自己最後一場亞運，沒有給太大壓力，「他們只對我說加油！好好享受比賽。」談到未來規劃，只想等亞運結束後，好好休息，沈澱心情，思考下一步計畫。

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