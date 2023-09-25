前女友床上竟然躺了陌生男人　醋男打死情敵遭判刑定讞

▲前女友床上竟躺了個男人，醋男打死對方遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

南投吳姓男子與交往一個月的陳姓女友分手後，去年初到陳女租屋處，撞見陳女床上躺了一名陌生男子正在睡覺。身材壯碩的吳男叫醒對方後，拳打腳踢，又拿不明鈍器毆擊對方，最後竟打死對方。一審將他判刑12年8月，但二審時吳男賠償家屬達成和解，因此減輕為9年6月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，有詐欺、毒品前科的吳男與死者王姓男子，均有意追求陳姓女子。陳女先與吳男交往一個月後，決意分手；分手後才與王姓男子交往。而案發於去年1月底，清晨6點多吳男搭乘計程車來到陳女位在埔里的租屋處，並打電話給陳女。陳女下樓將吳男帶上房間。

吳男一進門，就發現王男躺在陳女的床上，醋勁大發後叫醒王男，雙方發生口角。吳男身高184公分、體重92公斤，對中等身材的王男一陣拳打腳踢；而後吳男抓起一旁不明圓形鈍器，猛力毆打王男，王男陷入昏迷。吳男打暈對方後，叫陳女打電話叫救護車，自己則是將王男抱出，放在屋外騎樓等待救護車前來。

王男受有創傷性硬膜下腔出血併腦偏移等傷害，經過急救後，仍因創傷性硬膜下腔出血併腦偏移而中樞神經衰竭死亡。檢警循線逮捕吳男，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院依照殺人罪將吳男判刑12年8月，案件上訴二審，高等法院台中分院審理時，吳男坦承犯罪並賠償死者家屬，達成和解。二審改依照「傷害致人於死罪」，將吳男判刑9年6月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。