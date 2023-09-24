屏東明揚廠惡火燒燙傷患　藥廠願無償提供細胞治療

▲明揚大火10死107傷，林萬億現場受訪。（圖／記者許權毅翻攝）



中央社

屏東明揚工廠22日發生爆炸，造成嚴重死傷，燒燙傷患後續治療照顧備受關注，衛福部次長王必勝表示，已有醫學中心及細胞治療藥廠表態，有意願依據傷勢無償提供幹細胞等治療。

面對台灣社會再度發生重大傷亡事件，王必勝昨天晚間也在臉書（Facebook）記錄下，陪同行政院長陳建仁到醫院探視消防小隊長時，聽到小隊長嚎啕大哭、自責地說：「整個小隊只有我活下來。」這一句自責讓他心中一酸，差點掉下眼淚，那種一起出生入死的感情，那種慟，旁人只能想像，無法體會。

王必勝今天接受媒體聯訪時表示，行政院政務委員林萬億已赴屏東，準備明天舉行會議討論傷者後續醫療處置及代位求償等問題。這次事件多數傷患是皮膚傷勢，如燒燙傷等，衛福部後續提供的醫療照護支援重點項目，包含有藥廠願意無償提供細胞治療，皆由衛福部成立平台。

至於陳建仁昨天曾提到，工廠未提供易燃物及化學品配置地點。王必勝也說，工廠爆炸空氣中化學或輻射物質，可能造成醫護人員傷害，預計與屏東基督教醫院現場醫護人員討論，造冊掌握工廠主要化學物質，釐清對人體是否有害，不排除將模組建立後推廣至全國。