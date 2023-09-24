快訊／屏縣府最速件爭撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~2897萬」

▲4名消防員殉職。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，導致現場4名勇消當場殉職，連在外坐鎮指揮的小隊長陳文川也受到重傷。對此，屏東縣政府指出，經消防局估算，四位殉職弟兄依服務年資可分別獲得2783萬至2897萬元不等撫卹金，縣府並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火，這次救援任務中，共有4名消防員罹難，都是屏東縣消防局第二分隊男隊員，分別是賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲），4人都不到40歲，其中除了賴俊儒送屏東寶建醫院後宣告死亡，其他隊員都於現場尋獲遺體。

▲明揚大火至今已造成10人罹難，其中包含4名殉職的消防人員。

事故發生後，屏東縣長周春米多次表達心情沈痛，也在個人臉書寫下，「每個消防弟兄就是一個家庭，0922，讓消防弟兄的家庭變了樣，面對消防弟兄傷心欲絕的老爸老媽，抱著消防弟兄哭斷腸的妻子，我也好想嚎啕大哭啊！」同時也強調後續將協助殉職消防弟兄家屬處理後事，並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

屏東縣府表示，縣府團隊除了展開後續相關協助及調查事宜外，並為四位殉職消防弟兄爭取從優撫卹，經消防局以各項給付最優計算後，四人依服務年資可分別獲2783萬元至2897萬元不等的撫恤金。

屏東縣府指出，消防局將以最速件報請消防署核定，希望盡快撥付，協助殉職弟兄減輕家庭負擔及照顧家人，周春米縣長也責請民政處協助家屬申請入祀忠烈祠，以告慰四位弟兄英靈。