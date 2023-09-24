　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／屏縣府最速件爭撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~2897萬」

▲▼屏東明揚國際公司爆炸，4名殉職的消防員分別為賴俊儒（33歲、103年）、鍾吉垣（38歲、專23期）、施寶翔（37歲、專23期）以及陳柏翰（32歲、專28期）。（圖／ETtoday資料照）

▲4名消防員殉職。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，導致現場4名勇消當場殉職，連在外坐鎮指揮的小隊長陳文川也受到重傷。對此，屏東縣政府指出，經消防局估算，四位殉職弟兄依服務年資可分別獲得2783萬至2897萬元不等撫卹金，縣府並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火，這次救援任務中，共有4名消防員罹難，都是屏東縣消防局第二分隊男隊員，分別是賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲），4人都不到40歲，其中除了賴俊儒送屏東寶建醫院後宣告死亡，其他隊員都於現場尋獲遺體。

▲明揚公司火警 。（圖／資料照）

▲明揚大火至今已造成10人罹難，其中包含4名殉職的消防人員。

事故發生後，屏東縣長周春米多次表達心情沈痛，也在個人臉書寫下，「每個消防弟兄就是一個家庭，0922，讓消防弟兄的家庭變了樣，面對消防弟兄傷心欲絕的老爸老媽，抱著消防弟兄哭斷腸的妻子，我也好想嚎啕大哭啊！」同時也強調後續將協助殉職消防弟兄家屬處理後事，並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

屏東縣府表示，縣府團隊除了展開後續相關協助及調查事宜外，並為四位殉職消防弟兄爭取從優撫卹，經消防局以各項給付最優計算後，四人依服務年資可分別獲2783萬元至2897萬元不等的撫恤金。

屏東縣府指出，消防局將以最速件報請消防署核定，希望盡快撥付，協助殉職弟兄減輕家庭負擔及照顧家人，周春米縣長也責請民政處協助家屬申請入祀忠烈祠，以告慰四位弟兄英靈。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
楊勇緯奪金　透露下一目標
快訊／屏縣府爭取從優撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~289
男嬰遭老鼠「啃到見骨」！嬰兒床都是血　美國離譜爸媽被捕了
楊勇緯拿第100金！台灣亞運奪牌史一次看　史上第一金是他
餅總抗議球疑有外部物質　主審上場確認
她喝一碗「無糖綠豆湯」！血糖飆240　醫示警：不是豆類
白飯會牽絲！300人吃完狂吐　「波及半個日本」老店被停業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏縣府最速件爭撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~2897萬」

新北鐵板燒店瓦斯行員工更換出包　引燃火勢臉部灼傷送醫

快訊／消防證實「1人仍失聯」！今早尋獲第2具遺體非人類骨骸

明揚員工遺體卡5hrs才拉出！招魂擲筊17次終允杯　家屬心疼淚崩

3英雄確認身分將回家！他碳化嚴重加強採檢　「遺骸不完整」續搜救

明揚董座想向殉職消防上香　賴俊儒父「沒意見」：不是最重要的事

特斯拉駕駛不耐久等紅燈　逆向開到路口...秒被逼退超糗！

桃園婦外出散步2日未歸　大排橋下涵洞尋獲遺體

快訊／明揚惡火最後失聯者找到了！家屬靠佛珠確認

查假酒炸鍋！基層警酸「靠薑母鴨升巡佐」　高市府：給嘉獎機會　

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

《阿斯達年代記》回歸！李準基來了　雙胞胎廝殺...「他」虐戀申世景

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

《火神》真實上演「火場爆炸釀死」　陳庭妮.林柏宏悼殉職勇消：任務結束了

快訊／屏縣府最速件爭撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~2897萬」

新北鐵板燒店瓦斯行員工更換出包　引燃火勢臉部灼傷送醫

快訊／消防證實「1人仍失聯」！今早尋獲第2具遺體非人類骨骸

明揚員工遺體卡5hrs才拉出！招魂擲筊17次終允杯　家屬心疼淚崩

3英雄確認身分將回家！他碳化嚴重加強採檢　「遺骸不完整」續搜救

明揚董座想向殉職消防上香　賴俊儒父「沒意見」：不是最重要的事

特斯拉駕駛不耐久等紅燈　逆向開到路口...秒被逼退超糗！

桃園婦外出散步2日未歸　大排橋下涵洞尋獲遺體

快訊／明揚惡火最後失聯者找到了！家屬靠佛珠確認

查假酒炸鍋！基層警酸「靠薑母鴨升巡佐」　高市府：給嘉獎機會　

地主中國汪順太猛破紀錄　亞運200混泳王星皓第6作收

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！研究：天天喝罹大腸癌風險高

快訊／屏縣府最速件爭撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~2897萬」

陳歆雅奪杭州亞運中華隊首面獎牌　教頭笑稱：求神求佛求不來

楊勇緯拿第100金！台灣亞運奪牌史一次看　史上第一金是他

中國離婚人數連3年減少！　律師曝「房市低迷」也是原因

王心凌演唱會現插曲！唱到一半突喊：快幫我～　萬人機警幫她唱

生涯首度低潮亞運再站起來　楊勇緯喊下一目標：奧運金牌！

突胸悶！60歲醫自覺「左肩很痠」一驚：慘了　血管幾乎100%塞住

超慘！半身不遂治好又被打　成毅被戲稱「吐血專業戶」不虐不接

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

小隊長仍激動自責　病房內傳陣陣痛哭聲

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

4勇消靈堂弔唁！屏二分隊長下跪痛哭

小隊長自責淚崩　小隊只有我活下來

4勇消招魂！40家屬淚喊「回家了」

護理師飆車回醫院　院長：罰單我們付

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

即／明揚惡火最後失聯者找到了！家屬靠佛珠確認

賓利正妹警曾查男友車籍　開爆乳視訊遭踢爆

開山刀殺狗裝垃圾袋丟棄！21歲男投案了

快訊／台南永康9汽機車連環撞　6人受傷

更多熱門

相關新聞

明揚員工遺體卡5hrs才拉出　招魂擲筊17次終允杯

明揚員工遺體卡5hrs才拉出　招魂擲筊17次終允杯

高球代工廠「明揚科技」屏東廠房22日傍晚發生爆炸，釀成10死、107傷悲劇，今(24)晨6時許尋獲遺體的家屬，在下午5時許回到工廠招魂，擲筊卻擲了17次才得到聖筊，令人心痛。

談明揚大火爆炸案　王美花：跨單位檢討後再處罰

談明揚大火爆炸案　王美花：跨單位檢討後再處罰

3英雄確認身分　陳柏翰碳化嚴重加強採檢

3英雄確認身分　陳柏翰碳化嚴重加強採檢

明揚董座想向殉職消防上香　賴俊儒父回應了

明揚董座想向殉職消防上香　賴俊儒父回應了

即／明揚惡火最後失聯者找到了！家屬靠佛珠確認

即／明揚惡火最後失聯者找到了！家屬靠佛珠確認

關鍵字：

屏東明揚勇消殉職撫卹金

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

張震嶽補辦「遲到5年的婚禮」！熱狗、頑童全到了

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

小隊長仍激動自責　病房內傳陣陣痛哭聲

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

許光漢前女友現身！高顏值三姊妹狂吸睛

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

4勇消靈堂弔唁！屏二分隊長下跪痛哭

更多

最夯影音

更多
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面