陸2歲童「地上尿尿」害人摔殘　爸爸被判賠46萬元

▲男童在地上尿尿，害人滑倒受傷。（示意圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省武漢市一名2歲半的男童小傑去年6月在醫院的地上撒尿，導致一名帶著小孩來掛急診的家長滑倒受傷，被醫院鑑定為「十級傷殘」。摔殘的家長將小傑的父親告上法院，最終，法院判決小傑的父親必須賠償11萬元人民幣（約46億元新台幣）。

根據陸媒報導，該名家長當天急著給自己的小孩掛急診，沒有注意到地上有一灘「水」，於是滑倒受了傷，經醫院鑑定構成「十級傷殘」。

該名家長為了治病花了3萬多元人民幣，再加上無法上班的損失，還有殘障賠償金等，向醫院求償共20萬元人民幣（約85萬元新台幣）。不過，雙方並為達成共識，於是上了法院。

法院調閱監視器之後發現，地上的那攤「水」其實是「尿」，為2歲半男童小傑在事發的12秒之前，於保母的陪同下尿在地上的。法院認為，由於保母站在小傑身後，擋住了醫院工作人員的視線，工作人員沒有辦法發現尿漬，所以不用承擔責任。

該名家長於是又對小傑的父親提告，法院認為，小傑的父親必須負70%的賠償責任，判他必須賠償各項損失及精神損害撫慰金共11萬元。

小傑的父親因為不服一審判決，提出了上訴，但二審法院審理後認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，遂裁定駁回上訴、維持原判。