上海規定小學每周5節體育課　保障每天運動最少2小時

▲上海規定小學每周要上5節體育課。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海近日公布了被稱為「體育20條」的《進一步提升學生體質健康水準行動方案》，要求小學生每周必須上5節體育課、國中、高中每周上4節體育課，保障每天運動時間不少於2小時。

根據《澎湃新聞》報導，「體育20條」分為6大部分，分別為「場地設施升級」行動、「教育教學提質」行動、「賽事育人增效」行動、「家校社協同共育」行動、「多元評估引領」行動、「組織保障強化」行動。

方案中提到，上海將聚焦學生運動能力、健康行為和體育品德學科核心素養培育，實施「知識+體能+技能」課程內容，基於「雙新」要求，深化「學練賽評」一體化教學方式轉變，因材施教改進教學方法，以高品質育人理念、育人課程、育人課堂引導育人方式改變。

方案中指出，要完善「健康知識+基本運動技能+專項運動技能」教學模式，教導學生科學鍛鍊和健康知識，促進學生在基礎教育階段掌握2-3項運動技能。

方案中提到，要進一步保障中小學生體育運動時間，確保小學每週開設5堂體育課，推動落實國中每週開設4堂體育課，推動高中每週開設4節體育課，保障每天校內外運動時間不少於2小時。

方案中並指出，要以數位化手段賦能課堂運動監測，提升運動強度，確保運動安全。強化師資團隊配備，配齊配足配強體育教師，大力培養體育名師、領軍後備人才及有教練、裁判資質的體育教師。