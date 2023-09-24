快訊／進口蛋波及！國內蛋價明起漲2元　蛋商公會：中秋過後恐漲更多

▲消費者聞進口蛋色變，國內蛋價明起再調漲兩元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋爭議不斷，接連傳出效期疑慮、改標等爭議，引爆全台食安風暴，進口蛋讓消費者聞之色變，加上許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，導致全台出現國產雞蛋搶購潮。台北市蛋商公會理事長林天來今（24日）指出，下周蛋價調漲2元，明起產地價45.5元、批發價55元。而這也是本月3日調漲3元後，第二度調漲，國內蛋價又重回今年3月的歷史新高。

林天來表示，進口蛋接連因為效期、改標等爭議，加上媒體大幅報導，導致消費者對進口蛋購買意願大降，加上學校營養午餐禁用液蛋，國產殼蛋出現供不應求，產地已經出現加價搶蛋，黑市蠢蠢欲動，為維持產銷秩序，下周蛋價調漲2元。但他也直言，如果國人持續對進口蛋恐慌、學校拒用液蛋，中秋過後恐掀起更高漲幅，預料至少還有漲價10元的空間。

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林天來指出，在媒體大肆報導下，搞得好像進口蛋就是「毒蛋」，進口加進國產蛋就是「混蛋」，其實只要在效期內都沒有問題，「難道巴西蛋吃了就會死」，這樣窮追猛打，害義美食品中秋檔期慘賠，連學校營養午餐也不用液蛋，這將嚴重排擠國產殼蛋的供應，如果政策持續，中秋過後恐怕才是漲價的開始，加上產地產量尚未恢復、入秋後又是禽流感高峰期，年底恐怕又會重演缺蛋。

北部一名蛋商指出，目前一箱白蛋已經又回到1100~1200的價格了，產地也開始出現加價搶蛋的情況，黑市已經蠢蠢欲動，因為超市對洗選蛋的需求，會排擠營業用蛋，做生意不夠蛋就會加價調蛋，年底前恐怕又要上演排隊買蛋的情況，而農業部這次應該也不敢再要求凍漲了。

國內蛋荒從去年初開始延燒，去年7月產地價每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，站上歷史新高；同年10月蛋價調降2元，直到今年2月13日又調漲2元；3月6日蛋價再漲3元，產地價來到每台斤45.5元、批發價55元，再創歷史新高。今年6月蛋荒緩解，接連兩波調降共5元，但受進口蛋爭議波及，今年9月兩度調漲，蛋價又將重回產地價每台斤45.5元、批發價55元的歷史新高。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3375萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量維持11萬5500箱（每箱約2百顆），距離國人每日需求量12萬箱，仍有約90萬顆供應缺口。

而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各產地生產狀況仍呈現「量稍不足」，其中屏東區更出現「產量不足」，此外，隨著各級學校陸續開學，餐飲業與蛋品加工需求暢旺，各地區蛋商仍頻繁調蛋中。