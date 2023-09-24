台灣民意基金會：進口蛋衝擊　民進黨支持度重挫6.5個百分點

▲台灣民意基金會公布「台灣人政黨支持傾向的最新發展」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今（24日）公布「台灣人政黨支持傾向的最新發展」即時民調，結果顯示，民進黨政黨支持度重挫6.5個百分點，來到30.3％，國民黨支持度回升6個百分點，谷底反彈至23.1％，民眾黨支持度略減0.7個百分點，達17.1％。台灣民意基金會董事長游盈隆直指，民進黨受到進口雞蛋風暴衝擊，且綠藍白相對平起平坐，「主要政黨已沒有犯錯的餘地」。

民調結果顯示，當被詢問「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：30.3％選擇民主進步黨，23.1％中國國民黨，17.1％台灣民眾黨，2.6％時代力量，1.9％台灣基進，1.7％其他政黨合計，22.6％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

游盈隆說明，最新民意顯示，3成支持民進黨，2成3支持國民黨，1成7支持民眾黨，2.6％支持時代力量，1.9％支持台灣基進，2成3中性選民；與上個月相比，民進黨重挫6.5個百分點，但仍以3成支持度坐穩第一大黨寶座，國民黨回升6個百分點，以2成3奪回第二大黨地位，民眾黨略減0.7個百分點，以1成7落居第三大黨。

游盈隆說明，民進黨支持度重挫6.5個百分點，摔的比上個月躍升的4.8個百分點還重，近期進口雞蛋風暴的衝擊無疑是最重要因素；國民黨支持度上升6個百分點，有谷底反彈的味道，這應和最近兩件事有關，一是近期黨總統參選人侯友宜訪美，基本上平順，發揮某種造勢效果，另一個則是，鴻海創辦人郭台銘9月14日宣布賴佩霞為競選副手搭檔，917正式登記公民連署申請，反激起國民黨支持者危機意識而回籠。

游盈隆補充，民眾黨支持度略減0.7個百分點，這和近期指標性從政黨員新竹市長高虹安官司纏身及個人言行惹議或有關聯，再加上黨本身近期表現乏善可呈，能維持1成7支持度，已是萬幸。他說，民眾黨最近3個月陷入「躺平」的狀態，政黨支持度維持在17個百分點左右，以這樣的政黨支持度，希望在總統大選中殺出重圍，異軍突起，除了黨總統候選人需具備非凡的群眾魅力（Charisma），旺盛的企圖心，還需要一顆強有力心臟才行。

游盈隆指出，最後，2024總統與立委大選剩不到4個月，當政黨支持度重新洗牌，沒有單一超強政黨的存在，政黨競爭將出現綠藍白相對平起平坐模式；更重要的是，政黨支持度揮發性異常高，選民容忍度超低，主要政黨已沒有犯錯的餘地，從這角度看，2024總統與立委選舉有了新的想像空間。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年9月18日至20日三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-framerandomsampling），市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。