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大陸 大陸焦點 特派現場

湖南自然美店主：讓我們和集團一起做大做強

記者趙禕/湖南報導

東森集團總裁王令麟在本屆湖南湘台會上，宣示旗下東森自然美未來五年將在大陸湖南省開設5000家門店，創造2萬個工作機會；他並在會議短暫的空檔時間裡，到位在長沙市的兩家自然美門店給同仁打氣加油，承諾將全力支持湖南現有自然美門店做大做強，鼓勵店主們再開分店，和集團一起共贏共榮。

▲▼東森集團總裁王令麟到長沙市的兩家自然美門店給同仁打氣加油，鼓勵店主們再開分店，和集團一起共贏共榮。（圖／記者趙禕攝）▲▼東森集團總裁王令麟到長沙市的兩家自然美門店給同仁打氣加油，鼓勵店主們再開分店，和集團一起共贏共榮。（圖／記者趙禕攝）▲▼東森集團總裁王令麟到長沙市的兩家自然美門店給同仁打氣加油，鼓勵店主們再開分店，和集團一起共贏共榮。（圖／記者趙禕攝）

東森自然美在大陸湖南省有26家門店，並且在這裡建立了良好的口碑！不但有許多忠誠客戶，這些老客戶也都會主動帶自己的親朋好友加入；而在湖南經營自然美門店的加盟主，既有滿足自家小康生活的家庭主婦，也有企圖創立個人事業版圖的企業家。

▲東森自然美在大陸湖南省已經建立了良好的口碑。（圖／湖南長沙自然美門店提供）▲東森自然美在大陸湖南省已經建立了良好的口碑。（圖／湖南長沙自然美門店提供）

今年43歲的自然美店主黃瓊老師，21歲就在朋友介紹下進入自然美當美容師，靠著自己的努力和對護膚美容技術的鑽營，很多老客人都成了跟著她20多年的的忠實客戶。在自然美的22年裡，她一路從美容師到自己開店做店主，不但買了第一棟房子讓自己和家人過上小康的生活，還能陪著兒子一起成長；隨著兒子長大，她現在又著手準備買第二棟房子了。黃瓊說：「自己開店，工作時間可以自己安排，方便接送孩子上學，靠自己的能力賺錢還能得到客戶認可，輕鬆又開心。」

▲自然美店主黃瓊老師向王令麟總裁介紹自己開設自然美門店的經過和經營心得。（圖／記者趙禕攝）▲自然美店主黃瓊老師向王令麟總裁介紹自己開設自然美門店的經過和經營心得。（圖／記者趙禕攝）
▼黃瓊告訴王總裁，她靠經營自然美門店買下了第一棟房子，現在準備再買第二棟。（圖／記者趙禕攝）▼黃瓊告訴王總裁，她靠經營自然美門店買下了第一棟房子，現在準備再買第二棟。（圖／記者趙禕攝）
▼王令麟總裁祝福黃老師生活闔家平安、事業蒸蒸日上。（圖／記者趙禕攝）▼王令麟總裁祝福黃老師生活闔家平安、事業蒸蒸日上。（圖／記者趙禕攝）

許琰老師則是另一種類型的自然美加盟店主。38歲的她在大學畢業之後就努力在社會上打拼，在湖南郴州開了6家產康中心；後來因為孩子到長沙上學，她自己又考上了湖南大學的MBA，所以決定把自己的事業版圖拓展到長沙來。她拉上自己的好閨蜜歐冬梅一起多方打聽和市場調研，決定加入口碑好、產品好、服務好的自然美大家庭；她們一位負責技術，另一位負責經營管理，未來還打算開更多的分店，並且把自己的產康中心和自然美門店結合在一起，做成一條女性產業鏈，為客戶提供更多元、更貼心的服務。

▲許琰老師說，她和自己的合夥人歐冬梅經過多方打聽和市場調研，才決定加入口碑好、產品好、服務好的自然美大家庭。（圖／記者趙禕攝）▲許琰老師說，她和自己的合夥人歐冬梅經過多方打聽和市場調研，才決定加入口碑好、產品好、服務好的自然美大家庭。（圖／記者趙禕攝）

在長沙的兩家自然美門店裡，王令麟總裁特別關心店主在這裡開店的痛點、難點，和店主們分享解決這些困難的方法。儘管自然美的店主們多數都有繼續擴大事業的企圖心，但是她們也提到面臨最大的「人才缺乏」問題；王總裁表示，東森自然美已經投資3億5千萬元在上海奉賢區建設新工廠，同時也將再投資1億元將上海企業大樓及奉賢生技工廠轉型成觀光工廠及培訓人才訓練中心，未來還會透過和大專院校產學合作的方法培養更多人才，給予學生們專業訓練，成為所有自然美門店的生力軍。

王令麟總裁還分別向她們介紹東森自然美集團未來五年將在大陸新增25000家門店，並且會增加包括保護消費者健康的保健品在內的更多元化商品內容，讓加盟店增加營收、讓消費者得到實實在在的好處。黃瓊和許琰兩位店主表示，推薦會員客戶使用自然美的產品對得起自己的良知，使用自然美這樣高品質的良心商品，會員也非常滿意，她們對集團的品牌信心十足。

▲東森集團總裁王令麟向自然美門店的老師們未來的發展藍圖，並且鼓勵店主老師和美容師們再開新店做大事業版圖。（圖／記者趙禕攝）▲東森集團總裁王令麟向自然美門店的老師們未來的發展藍圖，並且鼓勵店主老師和美容師們再開新店做大事業版圖。（圖／記者趙禕攝）

王總裁當場邀請她們到東森自然美上海靜安總部參觀學習，並允諾將來還要招待他們的會員客戶到東森自然美奉賢觀光工廠現場，看看自然美的高品質商品是怎麼研發，又是怎麼在層層把關下生產出來的，讓自然美的會員客戶們更有信心。兩位店主聽過王令麟總裁當面懇切介紹集團發展的藍圖都非常興奮，也都表示有更強大的信心再開更多自然美門店，和東森自然美集團一起做大做強，一起共贏共榮成就輝煌事業。

▲店主老師們在和王令麟總裁面對面交流之後都表示有更強大的信心再開更多自然美門店，和東森自然美集團一起做大做強，一起共贏共榮成就輝煌事業。（圖／記者趙禕攝）▲店主老師們在和王令麟總裁面對面交流之後都表示有更強大的信心再開更多自然美門店，和東森自然美集團一起做大做強，一起共贏共榮成就輝煌事業。（圖／記者趙禕攝）

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