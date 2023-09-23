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好消息！汽柴油貨物稅減徵延至年底

▲▼賴清德、鄭文燦出席全國不動產產業賴清德後援會成立大會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／資料照）

文／中央社

行政院今天表示，考量近期國際原油價格變動仍有較多不確定因素，為減輕業者營運負擔、穩定末端售價、照顧民生，決議汽、柴油貨物稅減徵措施延長至12月底。

行政院副院長鄭文燦今天主持「穩定物價小組」會議，行政院會後透過新聞稿指出，政府因應國際高原油價格，自民國110年12月起調降汽柴油貨物稅，並於去年2月7日再加碼調降，汽油每公升共調降新台幣2元、柴油每公升共調降1.5元，降幅分別為29.3%、37.6%。

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政院表示，原訂汽、柴油貨物稅減徵措施實施至今年9月底，但受俄烏戰爭持續，沙烏地阿拉伯與俄羅斯相繼採取加碼減產與限制出口等措施影響下，今年第3季以來國際油價明顯反彈。

政院說，考量近期國際原油價格變動仍有較多不確定因素，為從源頭減輕國內業者營運負擔、穩定末端售價、照顧民生，會議決議汽、柴油貨物稅減徵措施延長至今年12月底，中油公司將降稅效益反映在汽、柴油售價上，搭配「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」雙平穩機制，持續維持國內油價穩定。

另外，中秋節將至，農業部在會議中報告指出，已盤點各項應節食材需求，並於節前加強調配、增加供應，包括蔬菜增加13%、水果增加6%、毛豬增加14%、白肉雞增加2%、水產品增加16%。

至於月餅價格，行政院消費者保護處會中指出，根據調查今年4大賣場、4大超商及5大電商平台月餅價格漲跌互見。鄭文燦會中表示，政府已減徵小麥、奶油、烘焙用奶粉等重要原物料稅負至12月底，請行政院消保處持續關注月餅、蛋黃酥等應節糕點的市場行情，若有異常情形，即妥為查處。
 

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