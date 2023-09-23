　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨居男胸悶冒冷汗急電119　消防查出心肌梗塞急送醫救回一命

▲桃園市龜山區獨居簡姓男子，本月3日在住家感覺胸悶與冒冷汗，直覺不適趕緊向龜山消防消防隊求助，救護人員緊急施作心電圖查出有心肌梗塞症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區獨居簡姓男子，本月3日在住家感覺胸悶與冒冷汗，直覺不適趕緊向龜山消防消防隊求助，救護人員緊急施作心電圖查出有心肌梗塞症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區七旬簡姓男子9月3日在住處突感胸悶、冒冷汗，身體極度不適，趕緊撥打119求助，龜山消防分隊救護人員到場立即施作12導程心電圖，發現簡男有心肌梗塞症狀，趕緊送往林口長庚醫院急救，長庚醫療團隊經緊急心導管急救手術後救回一命，簡男修養多日出院於今（23）日向消防分隊表達感謝之意，感謝及時救助撿回一命。

龜山消防分隊指出，70歲的簡姓男子在龜山住處獨居，9月3日凌晨分隊接獲求助電話，簡男聲稱本身有心臟宿疾，當晚感覺胸悶並有冒冷汗，本想休息一陣子看看是否緩解，但直至凌晨都未改善，由於是獨居擔心入夜後會有變化，趕緊打119向消防人員求助。

救護人員到達現場後，立即施予量測生命徵象並幫其施作心電圖，發現簡男有心肌梗塞症狀，立即將心電圖資料傳送給林口長庚醫院，同時立即送醫急救，經過林口長庚醫療團隊救治並給予心導管手術，裝設心臟支架手術後，順利救回一命，簡男經過住院休養後於返家。

▲桃園市龜山區獨居簡姓男子因心肌梗塞被及時送醫撿回一命，今天上午到龜山分隊表達感謝救命之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲簡姓男子今天上午到龜山分隊表達感謝救命之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

簡男今日前往龜山分隊表達感謝之意，尤其昨晚看到屏東工爆炸案，看到有消防人員不幸殉職新之後，立即決定要向辛苦的消防人隊當面致謝，同時帶來柚子、水梨等水果慰問，希望消防人員在中秋佳節愉快，消防分隊分隊長黃稟雄對於簡姓男子能恢復平安甚感高興，能獲得民眾肯定，也對消防人員士氣與專業付出是種肯定。

黃稟雄提醒，民眾如有心臟病史，若發生胸悶胸痛且伴隨噁心、冒冷汗，或是疼痛轉移到身體其他部位，如下巴、背部等疼痛不適情形，應盡速撥打119救護車送醫，才能獲得最即時救護。

 【更多新聞】

「Lin bay好油」踢爆進口蛋爭議遭網軍攻擊　桃檢指揮刑大偵辦

騎車耍帥「翹孤輪」遭檢舉　警：最高罰3萬6+吊扣牌照半年

桃園轎車鬼切內車道遭撞翻　聯結車失控剷平分隔島電箱

 

 

 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望
大牙出庭後首現身　親曝喜訊
美F-35戰機離奇墜毀！每架耗掉納稅人55億　國會一查：僅5
快訊／侯友宜捐20萬元！　籲降半旗致敬殉職打火弟兄
和未婚夫散步　印度22歲準新娘「遭5男集體性侵丟包」
徐新洋Soa婚宴花300萬！　徐乃麟大方喊禮金全給兒子
快訊／屏東廠爆炸百人傷亡　明安、明揚明下午3點重訊記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「能吃幾顆子彈」王鴻薇3個月2度遭恐嚇　北市刑大追IP來自境外

獨居男胸悶冒冷汗急電119　消防查出心肌梗塞急送醫救回一命

新北男偷遍全台身揹13條通　落網「背友人身分證字號」裝傻

明揚爆炸「28死傷者是高雄市民」　陳其邁親自慰問啟動一對一關懷

4殉職勇消同框燦笑身影曝！　昔歡送長官榮退...無奈人生同日畢業

第一時間遇連環爆釀上百死傷　副局長怒批：明揚沒說有過氧化物

快訊／聯絡不上房客…房東進門驚見他陳屍床邊　遺體已僵直　

快訊／台中東勢民宅3樓以上陷火海　烈焰沖天險波及電線

民間捐贈新竹市2千萬消防設備　高虹安為屏東殉職勇消默哀30秒

明揚惡火7死！3勇消遺體已碳化　罹難4人送DNA鑑定「明晚可確認」

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

玩具火車穿越模型城市　「進擊の巨貓」一掌拍翻

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

「能吃幾顆子彈」王鴻薇3個月2度遭恐嚇　北市刑大追IP來自境外

獨居男胸悶冒冷汗急電119　消防查出心肌梗塞急送醫救回一命

新北男偷遍全台身揹13條通　落網「背友人身分證字號」裝傻

明揚爆炸「28死傷者是高雄市民」　陳其邁親自慰問啟動一對一關懷

4殉職勇消同框燦笑身影曝！　昔歡送長官榮退...無奈人生同日畢業

第一時間遇連環爆釀上百死傷　副局長怒批：明揚沒說有過氧化物

快訊／聯絡不上房客…房東進門驚見他陳屍床邊　遺體已僵直　

快訊／台中東勢民宅3樓以上陷火海　烈焰沖天險波及電線

民間捐贈新竹市2千萬消防設備　高虹安為屏東殉職勇消默哀30秒

明揚惡火7死！3勇消遺體已碳化　罹難4人送DNA鑑定「明晚可確認」

旅外夢想暫放心中　廖健富：穩定出賽最幸福

大邱一日行程攻略！必去前山觀景台、咖啡一條街　再吃爆漿紅豆麵包

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

衝突後首批物資進入納卡　亞美尼亞曝：尚未與亞塞拜然達成協議

開箱亞運新聞中心竟有深睡區！按摩椅最熱門　旗袍美女泡茶吸睛

大牙出庭後首現身自爆喜訊！熊熊等明年二月卸貨

台灣精品首度踏足VRChat　展現虛擬遊樂園魅力

畜產會拒絕提供進口蛋流向！北市府決定開罰　最高可處300萬

台南某專科「65元學餐」曝！孩子狂怨難吃...網傻眼：狗罐頭？

富邦人壽、悍將攜手響應減塑　科技幫手「無人機」開球

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

第一視角還原過程：用乾粉滅火前就爆炸

衝回火場「叫大家快逃」！明揚經理葬身火窟

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

更多熱門

相關新聞

偵測心梗黃金救援　花蓮消防分隊獲金心獎

偵測心梗黃金救援　花蓮消防分隊獲金心獎

台灣心肌梗塞學會近日舉辦2023年秋季國際學術研討會，並針對積極於到院前以12導程心電圖偵測心肌梗塞的救護人員與團隊，頒發第二屆金心獎個人及團體獎，以喚起國人對心肌梗塞的認知與重視。

南消第五大隊參加心肌梗塞搶救大賽獲優等

南消第五大隊參加心肌梗塞搶救大賽獲優等

男表情痛苦倒車內！貨車失控衝草地　

男表情痛苦倒車內！貨車失控衝草地　

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

菸癮男沒慢性病　大熱天突心肌梗塞送醫

菸癮男沒慢性病　大熱天突心肌梗塞送醫

關鍵字：

獨居男心肌梗塞急電119撿回一命

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

第一視角還原過程：用乾粉滅火前就爆炸

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

衝回火場「叫大家快逃」！明揚經理葬身火窟

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面