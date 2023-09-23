獨居男胸悶冒冷汗急電119　消防查出心肌梗塞急送醫救回一命

▲桃園市龜山區獨居簡姓男子，本月3日在住家感覺胸悶與冒冷汗，直覺不適趕緊向龜山消防消防隊求助，救護人員緊急施作心電圖查出有心肌梗塞症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區七旬簡姓男子9月3日在住處突感胸悶、冒冷汗，身體極度不適，趕緊撥打119求助，龜山消防分隊救護人員到場立即施作12導程心電圖，發現簡男有心肌梗塞症狀，趕緊送往林口長庚醫院急救，長庚醫療團隊經緊急心導管急救手術後救回一命，簡男修養多日出院於今（23）日向消防分隊表達感謝之意，感謝及時救助撿回一命。



龜山消防分隊指出，70歲的簡姓男子在龜山住處獨居，9月3日凌晨分隊接獲求助電話，簡男聲稱本身有心臟宿疾，當晚感覺胸悶並有冒冷汗，本想休息一陣子看看是否緩解，但直至凌晨都未改善，由於是獨居擔心入夜後會有變化，趕緊打119向消防人員求助。

救護人員到達現場後，立即施予量測生命徵象並幫其施作心電圖，發現簡男有心肌梗塞症狀，立即將心電圖資料傳送給林口長庚醫院，同時立即送醫急救，經過林口長庚醫療團隊救治並給予心導管手術，裝設心臟支架手術後，順利救回一命，簡男經過住院休養後於返家。

▲簡姓男子今天上午到龜山分隊表達感謝救命之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

簡男今日前往龜山分隊表達感謝之意，尤其昨晚看到屏東工爆炸案，看到有消防人員不幸殉職新之後，立即決定要向辛苦的消防人隊當面致謝，同時帶來柚子、水梨等水果慰問，希望消防人員在中秋佳節愉快，消防分隊分隊長黃稟雄對於簡姓男子能恢復平安甚感高興，能獲得民眾肯定，也對消防人員士氣與專業付出是種肯定。

黃稟雄提醒，民眾如有心臟病史，若發生胸悶胸痛且伴隨噁心、冒冷汗，或是疼痛轉移到身體其他部位，如下巴、背部等疼痛不適情形，應盡速撥打119救護車送醫，才能獲得最即時救護。