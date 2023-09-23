Google等IT巨頭「支付新聞費用過低」　違反日本《反壟斷法》

▲日本公平交易委員會指出，Google等IT巨頭違反了《反壟斷法》的相關規定。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本公平交易委員會21日公布最新報告指出，Google、Yahoo等IT巨頭透過轉發新聞賺進大量廣告收入，結果卻支付給新聞媒體極低的費用，違反了《反壟斷法》的相關規定。

根據《共同社》報導，日本公平交易委員會指出，2021年度網站營運公司向新聞媒體機構支付的報酬為為每千次點擊平均124日圓（約新台幣26.9元），最高為251日元（約台幣54.4元），而最低僅49日元（約台幣10.6元），不同的入口網站的差距最高達到5倍。

日本公平交易委員會以Yahoo為例，該網站給予新聞媒體極低的報酬，或是透過網站排版變更，讓新聞網站的訪問量下降，但是卻拒絕調整交易條件。此外，限制新聞發布或要求媒體機構修改措辭也屬於有問題的行為。

事實上，日本公平交易委員會2021年2月就曾發表過類似報告，敦促IT巨頭載明有關新聞發布的交易條件，但至今未有任何改善，才會再次公布相關報告，要求入口網站改善。