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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上任後首度視察社子島　蔣萬安：剩「區段徵收」最後一哩路

▲▼台北市長蔣萬安至士林視察社子島。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安至士林視察社子島。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安23日上午前往社子島地區視察，這是他上任後首次到訪，蔣萬安先在北投焚化爐制高點聽取簡報，接著來到當地的北興宮、坤天亭參拜，過程中受到開發派民眾熱烈歡迎。蔣萬安說，經歷防洪計畫、都市計畫以及通過環境影響評估，社子島現在就剩最後一哩路「區段徵收」，市府會持續聆聽地方的聲音、與內政部溝通。

蔣萬安表示，來社子島了解以及關心目前整個發展進度，其實大家也都非常關心社子島的發展，經歷防洪計畫、都市計畫以及通過環境影響評估，現在就剩最後一哩路區段徵收，這部分也持續的在聆聽地方的聲音、努力的溝通。

蔣萬安表示，了解內政部有相關的意見，也都有回覆，希望中央能夠盡速審議核定；同時，市政府也聆聽地方的意見，對於在區段徵收過程相關剔除的部分，也擬定3個原則，包括面積達到500平方公尺、同意的比例過半，以及不影響防洪計畫及主要計畫，所以目前已經剔除了4處，7筆土地，就劃設為再發展區。

另外，為了兼顧發展以及永續保留，市府過去也邀集文史專家、學者和地方居民，相關的意見都有反饋，所以也進行了檢討以及放寬等，特別針對承租的專案，住宅租期從原本的12年延長到24年。

蔣萬安說，中央對於歷史聚落的劃設保留，覺得可以再有一些考量，這部分也都有給予他們相關回覆，也做了檢討，所以這部分希望能夠持續的溝通，也希望中央、內政部地政司他的專案小組，可以盡速召集會議，「我們也非常願意面對面直接溝通，我想這樣會更快、更有效」。

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