新北淡水200年廟宇香油錢遭竊「損失40萬」！警追到北市旅館逮2嫌

▲新北淡水福佑宮香油錢遭竊「損失40萬」！警追到北市旅館逮2嫌。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

有200年歷史的淡水福佑宮14日報案，稱宮內40萬元香油錢遭竊。警方獲報後展開偵查，發現2名男子當天凌晨翻牆進入廟內，利用工具破壞功德箱竊取香油錢，經擴大調閱監視器鎖定竊嫌身分及行蹤，案發後不到16小時，便持搜索票及拘票到北市萬華區旅社將涉案的56歲林男、51歲游男查緝到案，現場查扣毒品、犯案工具及竊取的贓款，全案詢後依加重竊盜、毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

淡水福佑宮位於淡水老街上，是該地區最古老的廟宇之一，其歷史可追溯至清朝嘉慶元年（1796年）創立，已有超過兩個世紀的歷史，然而，最近廟宇進行修護工程，卻讓不肖之徒趁機作案。

淡水福佑宮大殿監視器顯示，2名竊賊14日凌晨2時許持鐵鎚、起子及行李袋，在「媽祖」眼前將2個功德箱撬開偷走香油錢，游嫌帶著錢塞滿行李袋翻牆離開時，被一旁路人目擊整個過程，但仍毫不避諱地與外頭把風的林嫌會合，快步離開。

淡水警方發現2名竊嫌得手後，落腳在北市萬華區的某旅館內，立即向士林地檢署及地方法院申請搜索票及拘票進入房間內，將還在睡夢中的林男壓制逮捕，而外出採買晚餐的游男返回旅館時，也恰巧與偵辦員警搭乘同一部電梯遭逮，警方迅雷不及掩耳的速度將2人逮捕，現場起獲剩餘贓款6萬餘元、毒品安非他命（毛重1.2公克）、作案工具等贓（證）物，全案依法移送士林地檢署偵辦。

淡水警方呼籲，不肖人士切勿抱持僥倖心態而犯法，同時建議民眾在自宅、公司廠房及店面等處所，可自行裝設監視系統與照明設備，除了可以產生嚇阻效果外，並可以保全證據。