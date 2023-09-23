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隊醫爆「性侵近十年」專長指壓　美奧運女國手控訴：選手都知情

▲▼美國雪車女子選手埃文斯（Aja Evans，左）於2014年索契冬奧會上，與搭檔格羅貝爾（Jamie Greubel，右）獲得銅牌。（圖／路透）

▲美國雪車女子選手埃文斯（Aja Evans，左）於2014年索契冬奧會上，與搭檔格羅貝爾（Jamie Greubel，右）獲得銅牌。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2014年冬季奧運會「雪車」（Bobsleigh）項目銅牌得主、美國女性運動員埃文斯（Aja Evans）近日在紐約提起訴訟，控告美國隊的一名隊醫威廉（Jonathan Wilhelm）藉治療工作對她進行將近十年的性虐待與性騷擾，且宣稱其他選手們都知情。

根據路透社報導，35歲的埃文斯20日在紐約州北部一家州法院提起訴訟，將居住在蒙大拿州的脊椎指壓治療師威廉、美國奧運與帕運委員會（USOPC）以及美國雪橇與空架雪車協會列為被告。埃文斯21日召開記者會表示，威廉的「反覆騷擾與性侵犯」讓她身心受到傷害，以致長期焦慮，不再熱愛雪橇運動。

訴訟稱，威廉的治療與先前因性侵美國女子體操隊選手，被判處175年重刑的國家隊狼醫納薩爾納薩爾（Larry Nassar）的長期性虐待行徑相似。文件中提到，威廉2012年開始治療埃文斯，治療期間「他觸碰與撫摸埃文斯女士的生殖器和身體，違反了任何適用的醫療標準」。

▲埃文斯（右）指控隊醫性侵。（圖／路透）

▲埃文斯（右）指控隊醫性侵。（圖／路透）

埃文斯說，運動員們都知道，無論傷勢如何，威廉都會找一個理由將治療「帶到內收肌」，這是位於大腿內側的肌群。她還宣稱，據報威廉曾在紐約寧靜湖（Lake Placid）的USOPC訓練設施中，拍攝埃文斯與其他人在治療期間和比賽前的各種脫衣狀態。埃文斯與隊友2017年向美國雪橇協會多次檢舉威廉未經同意攝影的行為，但協會與USOPC駁回投訴，也未進行任何調查。

不過，威廉的律師史蒂芬斯（Ryan Stevens）表示，威廉完全（wholeheartedly）否認針對他的可憎指控，且認為將他與納薩爾相提並論是「可恥與誹謗性的」行為。

USOPC表示，尚未審查該投訴，但「仍致力於確保美國運動員的安全和健康」，包括消除虐待行為。美國雪橇協會透過電郵向路透社表示，無法就訴訟細節發表評論，但譴責性行為不端，並將繼續致力於為所有運動員、教練、工作人員和志工創造安全環境。

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