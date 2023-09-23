屏東工廠爆炸「一聲巨響天旋地轉」　員工離數十公尺仍遭炸傷

記者黃翊婷／綜合報導

明揚國際科技公司（8420）屏東廠22日傍晚5點多發生爆炸，造成102人死傷，其中有4名消防員殉職。在工廠擔任近十年作業員的戴姓員工表示，事發當下他人站在距離爆炸地點數十公尺遠的大門口，仍遭到碎片擊中，滿身傷痕，可見當時爆炸威力有多大。

▲現場火勢燃燒一夜，直到23日清晨仍未撲滅。（圖／記者白珈揚攝）

據了解，事發工廠存有大量烷、天然氣等化學物品，導致事故發生之後，現場不斷出現爆炸情況，第一批消防員（共11人）一踏入火場射水就發生爆炸。倖存的消防員回憶，當時他們剛踩進火場，就瞬間發生爆炸，倉庫入口處也崩塌塞住，僅剩下一個空隙，他拚命爬出去才保住一命。

根據《自由時報》報導，在工廠擔任近十年作業員的戴姓員工回憶，事發當下他人就站在距離爆炸地點數十公尺遠的大門口，聽到一聲巨響之後，整個人瞬間天旋地轉，身體和四肢都被碎片擊中，滿身傷痕，還目睹同事被爆炸波及到滿臉是血，場面相當恐怖。

▲失聯者的家屬在外祈禱等候。（圖／記者白珈揚攝）

衛福部次長王必勝23日凌晨3點在臉書發文表示，事發之後已陸續前往各醫院了解傷者的傷勢，「有部分傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大」，目前緊急醫療量能足夠，希望傷者能脫離險境，早日康復。

據了解，明揚國際科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，可能發生爆炸。

明揚國際董事長劉安晧表示，工廠為3班制，員工人數還在清查中，據他掌握，最初是員工發現有濃煙冒出，試圖應變處理，不料過沒多久就發生爆炸，事發當下疑似有不明粉塵。至於詳細的爆炸原因，目前仍有待相關單位進一步調查釐清。