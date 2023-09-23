快訊／屏東惡火「4人殉職」！3消防員失聯「遺體找到了」

記者吳世龍、柯振中／屏東報導

屏東惡火造成103人傷亡，其中包含1名消防員殉職、3名消防員受困。根據最新消息，目前受困失聯的3名消防員全都找到，遺憾的是已全數殉職，搶救工作仍在持續當中。

依據調查，包含廠區員工在內，事件發生至今共有103人傷亡，其中包含4名殉職的消防人員，其中原先受困、23日凌晨尋獲的3名消防員，遺體已被送往殯儀館，截至目前為止，廠區內仍有6名員工失聯等待救援。

事件發生以後，屏東縣府啟動災害應變中心，縣長周春米也已到場了解救災進度。周春米表示，雖然消防員殉職令人心痛，但救災工作仍要持續，她也請同仁務必注意安全，全力搶救受困人員，也希望民眾不要在旁圍觀，避免發生危險。

此外，科技園區起火爆炸以後，屏東縣府考量火災造成的空氣汙染、落塵影響，鄰近的前進國民小學23日停止上課，進行全校檢點、清洗工作。屏東縣府表示，會逐一通知家長，若家長因故無法照顧，屏東市的大同國民小學也會開設照顧站，家長可以把孩子帶到大同國小，由前進國小的教師予以接應、照顧。

屏東縣消防局長許美雪表示，之所以會發生爆炸，是因為建物內部有烷、天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的東西倒塌，因而造成部分的人被壓住，目前的首要工作就是找到人、把人救出來，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。