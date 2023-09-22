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大陸 大陸焦點 特派現場

淡水河水注湘江　本屆湘台會成果豐碩

記者趙禕/湖南報導

由大陸國台辦及湖南省台辦共同舉辦的湘台經貿交流合作會今天上午在長沙開幕，主辦方邀請了兩岸近500位嘉賓出席，包括近50家兩岸台灣經貿團體、300多位台灣企業家，是近十年來參會嘉賓最多、規模最大的一次盛會。與會人員就產業發展、綠色低碳、旅遊康養、現代農業和生物醫藥等領域進行了深入的討論，並進行了產業對接。

▲2023湘台經貿交流合作會今天上午在長沙舉行。（圖／記者趙禕攝）▲2023湘台經貿交流合作會今天上午在長沙舉行。（圖／記者趙禕攝）
▼本屆湘台會邀請了多位台灣各界人士參加。（圖／記者趙禕攝）▼本屆湘台會邀請了多位台灣各界人士參加。（圖／記者趙禕攝）

這次活動的啟動儀式相當有特色，主辦方特別安排專人從台灣淡水河取了一壺水帶回湖南，又取了湖南湘江水，在活動啟動儀式上由兩岸出席嘉賓將兩邊取來的水融合在一起，共同澆灌象徵「兩岸一家親」的融合之花。

▲國務院台辦主任宋濤、湖南省委書記沈曉明、湖南省委常委隋忠誠、湖南省委秘書長謝衛江、中國國民黨副主席連勝文、全國台企聯會長李政宏、台東縣議長 吳秀華共同啟動本屆湘台會。（圖／記者趙禕攝）▲國務院台辦主任宋濤、湖南省委書記沈曉明、湖南省委常委隋忠誠、湖南省委秘書長謝衛江、中國國民黨副主席連勝文、大陸全國台企聯會長李政宏、台東縣議長 吳秀華共同啟動本屆湘台會。（圖／記者趙禕攝）

湖南省委書記沈曉明歡迎所有與會嘉賓，他表示，本屆湘台會以「把握新機遇，融入新格局」為主題，就是希望充分發揮湘台兩地各自優勢，相向而行、攜手並進，加快融入新發展格局，共同促進高質量發展，推動兩岸融合發展的康莊大道越走越寬廣。

▲湖南省委書記沈曉明。（圖／記者趙禕攝）▲湖南省委書記沈曉明。（圖／記者趙禕攝）

以人民幣4億元投資在海峽兩岸產業合作區（湖南）湘潭產業園建設生產基地，將企業版圖拓展到湖南的大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，湖南不斷打造親商、富商、安商環境，大力落實促進湘台經濟文化交流合作的惠台政策，吸引了越來越多優秀台資台企關注湖南、投資湖南，開創事業發展新局面。台企聯作為全國性台商組織，衷心期待以此次活動為契機，進一步加強與湖南交流合作，引領更多台商、台企積極參與到湖南經濟社會發展中來，促進兩岸融合發展。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）

本屆湘台會活動還包括「第二屆海峽兩岸產業合作岳麓山論壇」、「2023海峽兩岸綠色低碳循環發展產業科技交流會」、「旅遊康養現代農業和生物醫藥產業對接會」、「承接粵港澳大灣區產業轉移專場對接會」等多項專場活動；會上共簽約39個項目，總投資額達到145億元，涵蓋了先進裝備製造、電子信息、新能源新材料、節能環保等產業領域。

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