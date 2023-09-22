屏東上櫃高爾夫球工廠爆炸　去年營收才破35億、產能2170萬打創新高

記者趙蔡州／綜合報導

明揚國際（8420）位在屏東科技園區的工廠22日發生爆炸，造成至少82人送醫，還有消防員1死3重傷3受困。明揚國際是國內知名的高爾夫球製造商，也是世界知名高爾夫球具代工廠明安國際集團的子公司，於2014年11月10日掛牌上櫃，在準備迎來傳統旺季時，卻發生工廠爆炸事故，營運恐受創

根據明揚國際官網介紹，明揚國際成立於2006年7月，工廠座落於科技產業園區，於2014年11月10日正式掛牌上櫃，以生產專業高爾夫球（Golf Ball）為主要事業，是供應高爾夫業界的知名廠商。

▲屏東科技園區明揚國際工廠22日發生爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

受惠高球運動熱潮，明揚國際2022年全年營收達35.98億元，創下新高，年增37.93%，全年高爾夫球出貨量2170萬打，年增20%，出貨量超越預期。

明揚國際2018年投資5億多元，在產業園區興建第2座廠房，初步產能規劃為300萬打，針對未來3至5年的市場需求進行布局，新建工廠2019年Q1完工後，於2020年初、2020年Q4完成第二階段投產。

明揚國際原本有機會再創歷史新高紀錄，如今在準備迎來第四季旺季前夕，竟發生工廠爆炸案，未來營運恐受到重創。

明揚國際工廠爆炸後，屏東警消立刻出動大量人車前往搶救，事件至今共有82人被送往各醫院搶救，而受傷的患者當中，包含1名消防員傷重殉職，3名消防員傷重搶救中。現場還有3名消防員、9名員工受困火場等待救援。