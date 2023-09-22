文化平權+插畫藝術　198件國際作品台中療癒登場

▲▼文化部文化資產局長陳濟民（左3）等人主持「心球覺旅-國際插畫暨文資藝術療癒展」開幕儀式。（圖／文資局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

文化部文化資產局22日在文化資產園區舉辦「Journey From The Heart心球覺旅─國際插畫藝術療癒展」，展出14個國家、41名插畫家、198件療癒人心的作品，每件都代表著每個插畫家內心故事，這些作品還同步在台中市和平區自由國小等3所學校展覽，目的在於文化平權，讓偏鄉孩童也能享有和平地孩童一樣的藝術資源。

文化資產局局長陳濟民表示，這次插畫展除了把國際視野和水準帶進台灣之外，更重要的是文化平權，除了台中市和平區自由國小之外，樂業國小、博屋瑪國小3校也同步展出。

▲▼這次國際插畫藝術療癒展，展出41名插畫家的198件療癒人心作品，每件都代表著每個插畫家內心故事 。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

自由國小校長藍吉恩說，學校學生人數只有36人，除了認識本身的泰雅文化之外，比較少機會可以接觸其他文化，何況是國際級畫家作品，他深信孩子的藝術天份是無限的，感謝文資局讓偏鄉學童也能享有文化教育的受教權。

這次展覽結合世界各國的文化故事，並邀請「義大利波隆那國際兒童書展」獲獎插畫家，透過41名創作者獨特的視角，展現不同的文化資產風貌，帶領觀者隨著插畫家的畫面發揮想像，沉浸遨遊在不同的心境作品之中。

除了國際級插畫家之外，也包括台灣新秀李善愔、林思翰、林禹彤、夏仙、莊駿良、許匡匡、陳佩吟、陳琇萍、黃寶緯及楊淳淳等人，作品充分運用傳統工藝技法結合現代插畫及美學，將無形文化資產的獨特面貌，以當代語彙呈現於藝術之中，重現傳統文化的美好與活力。