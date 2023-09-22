蘆洲水河里辦公室遭砸潑漆！球棒猛K囂張錄影　5煞落網3人15歲

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區水河里辦公室今天凌晨4時許，遭4名惡煞持球棒猛砸、潑漆，過程大約20秒，此外，還有另一名少年囂張拍影片上傳網路，5人逞凶後開車離去，蘆洲警方獲報，調閱監視器，今天上午8時許陸續於蘆洲、五股成泰路等地逮捕5嫌，據傳聞，是蘇姓里長老公在外與人有債務糾紛，但被害人否認，詳細原因仍待警方調查釐清。

▲ 蘆洲水河里辦公室遭惡煞拿球棒猛砸。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

據網路影片顯示，今天凌晨近4時許，蘆洲區水河里長辦公室（原先是里長老公所開的土地開發公司）遭4名惡煞手持球棒揮砸、潑漆，還有另一名少年囂張拍影片上傳網路。蘇姓里長今天上午7時許，上班時發現鐵捲門遭人破壞潑紅漆，於是報警處理。

▲ 蘆洲水河里辦公室遭砸！惡煞球棒猛K囂張錄影 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方調查，調閱沿路監視器畫面以車追人鎖定犯嫌身分，今天上午8時許，先在五股區成泰路一段逮捕未成年賴姓少年及18歲陳姓男子帶回，後續又再從五股等地帶回3名少年，他們向警供稱，是與里長夫婿何男有債務糾紛，卻說不清楚是什麼樣的糾紛、欠多少錢。

兩嫌向警方表示是因債務糾紛犯案，蘇姓里長暴氣向警方否認，「她沒欠人家錢」，也不認識5名惡煞，5嫌（18歲陳男、16歲賴少、15歲陳少（負責拍影片）、15歲蘇少、15歲龔少）正在偵詢中，後續將朝毀損罪、妨害秩序罪嫌送辦，另追緝幕後主嫌及其他共犯到案說明。