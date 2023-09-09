身分證拿出來！「這數字」中3碼免費看電影　還有萬雙零碼鞋可買

▲大魯閣新時代9月13日起迎接8歲周年慶，舉辦身份證字號中3個8就可以免費換一張電影票。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

身分證拿出來！台中大魯閣新時代購物中心迎接8周年慶，9月13日起到10月16日推出超強週年慶回饋，商場會員只要個人身分證字號對中3個8，就可以免費換取一張電影票，總計1000個名額。此外，日曜天地則舉辦OUTLET零碼鞋清倉會，集結60大品牌、上萬雙鞋款、價格最低1.6折起。

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▲憑身分證字號對中1個8，再憑館內消費滿888元發票即贈送威秀影城電影票1張。（圖／記者游瓊華攝）



大魯閣新時代指出，週年慶期間只要持台中市任一家百貨商場單筆滿2000元發票至大魯閣新時代，將立即贈送200元購物金，9月、10月都將分別限量送出500份。另外，憑身分證字號對中1個8，再憑館內消費滿888元發票即贈送威秀影城電影票1張，若是對中3個8，電影票立即免費送，直接免費看電影，這次將送出1000個名額，歡迎會員回館兌換。

▲日曜天地推出60大鞋款品牌特賣活動。（圖／記者游瓊華攝）



日曜天地即日起祭出「零碼鞋清倉會」囊括adidas、SKECHERS、PUMA、Under Armour、Timberland、PALLADIUM、BIRKENSTOCK、Fitflop、native等60大品牌，最低下殺1.6折。此外，只要在特賣會活動期間，於6F現場消費不限金額，即可憑當日發票至2F服務台兌換「500元品牌折價券」1份，品牌折價券可至館內配合之品牌專櫃消費，數量有限，換完為止。