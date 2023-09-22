馬斯克：台灣是中國不可分割　美議員批不懂歷史

▲馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

社群媒體平台X老闆馬斯克稱台灣是中國不可分割的一部分。美國國會議員20日致函駁斥馬斯克，指他的發言缺乏對歷史基本認識，也讓他宣稱堅持言論自由的說法顯得諷刺。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日接受播客節目All-in Podcast專訪，稱台灣是「中國不可分割的一部分」，引發軒然大波。

共和黨籍聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）及韋柏（Randy Weber）20日聯名致函馬斯克，指他們雖理解若特斯拉等企業老闆採取不同立場，可能無法在中國營運，但馬斯克曾宣稱自己堅持言論自由，讓他的發言顯得格外諷刺。

議員們表示，自1949年中共殘酷恐怖統治開始以來，北京從未能宣稱對台灣有任何實質控制；美國目前對台灣政治地位的政策，也仍維持「未定論」。

他們說：「以絕對和隨意口吻指稱台灣是中國『不可分割』一部分，暴露出缺乏對基本歷史的認識。」

議員們呼應外交部長吳釗燮說法，指「台灣既非中國一部分，其自由意志更是非賣品」。他們指出，台灣現在獨立自主，擁有強健代議民主制度，經濟表現全球首屈一指，且長年擁抱「台灣」身分認同，渴望在各類國際場域與它國充分互動。

議員們呼籲馬斯克，重新評估對台灣這個國家的認識，並指他們「準備好隨時協助您對台灣歷史有更多了解」。